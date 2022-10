Gran Hermano 2022: una participante ganó la primera prueba del líder y obtuvo un importante beneficio

Martina Stewart Usher ganó la primer prueba del líder en Gran Hermano (Video: "Gran Hermano 2022", Telefe)

Las cartas ya están echadas en Gran Hermano. El lunes ingresaron los 18 participantes a la casa y ya este miércoles tendrán que enfrentarse a la primera gala de nominación, una noche que seguramente marcará las alianzas y las enemistades que se tejerán en el reality. Lo cierto es que, previo a esta decisiva instancia, este martes los jugadores tuvieron que afrontar la “prueba del líder”, un desafío que da un importante beneficio para quien lo gane: tendrá inmunidad por una semana y también podrá salvar a uno de los que resulten nominados.

En este contexto, uno de los concursantes se dispuso a leer las reglas de dicho juego. Tal como se expresó, el reto consistió en encontrar una serie de llaves de diferentes colores que estaban escondidas dentro de la casa. Y luego, aquellos que hayan podido encontrarlas, tendrían que intentar abrir el candado que había sido colocado en las puertas del SUM (salón de usos múltiples) y tomar el lingote oculto allí. Finalmente, la ganadora resultó ser Martina Stewart Usher.

“Me parece que es un arma súper importante porque, a quien salve, se lo agarra para todo el resto del juego, como su amigo y compañero. Si ella salva a alguien importante en el grupo como líder...es una alianza que tiene que usar bien. Yo salvaría al más fuerte, porque ahí ella se transforma en heroína. Por ejemplo, si lo salva a Thiago la van a amar”, analizó Gastón Trezeguet en El Debate.

Martina Stewart Usher tendrá inmunidad en la primera gala de nominación

Martina resultó ser una de las concursantes más polémicas. Tan es así que, en el clip de su presentación antes de ingresar a la casa, ya había generado repudio con sus declaraciones. “A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari...para analizar”, lanzó. Esto generó una ola de críticas en Twitter: “Martina pasó un casting de 20mil personas, se expuso a la televisión nacional en vivo y decidió que lo primero que iba a decir en cámara era ´Me dan asco los bisexuales´”, “Martina logro que todos dejemos de odiar a Coty en 0.999 segundos, Ahora tenes el puesto 1″, “¿A que hora se puede empezar a votar para que se vaya Martina?”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

En tanto, también contó que le encanta el fútbol y que suele ir seguido a la cancha: “Mi cuadro depende de con quién esté”. Y reconoció: “Salí con chicos que juegan al fútbol, no voy a dar nombres”. Además, reveló que su ídola es Wanda Nara porque “hizo todo bien”. Por otra parte, explicó que vive con su familia y su perro: “Es mi media naranja, ¿puede entrar a la casa”.

“Considero que si ser caprichosa es conseguir todo lo que quiero, soy caprichosa”, expresó sobre su personalidad. Y cerró: “No tengo mucha paciencia, ojalá no me encuentre con un bobo en la casa porque todo mal”.

Por otra parte, en las últimas horas otra de las polémicas la protagonizó Mora Jabornisky, quien tomó la decisión de olvidarse de las cámaras y se bañó desnuda. “¿Mora vos te bañás en bikini?”, quisieron saber sus compañeras.

De inmediato, la joven misionera de 21 años sorprendió a sus compañeros al develar que se había bañado desnuda. “Pará, pará, en plena ducha dije: ‘¿Vos viste la cámara lo que es?’. Tipo, hay una cámara y vos ahí. Dije: ‘Se va a la pu...’, me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en bolas, bolu..., porque dije ‘ya fue, se van a la pu...’. El que quiera mirar, que mire”.

