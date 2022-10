El reproche de Guido Kaczka a su productor Peluca, el novio de Laurita Fernández

El reproche de Guido Kaczka a su productor por no contarle su romance con Laurita Fernández (La 100)

A principios de octubre comenzó a trascender que Laurita Fernández había iniciado una relación con Claudio Peluca Brusca, productor de Bienvenidos a Bordo, el programa que la actriz conduce por la pantalla de El Trece. Y si bien ella desde un principio no quiso ponerle ningún rótulo al vínculo que los une, con el tiempo empezaron a aparecer pruebas y testimonios que afianzarían el romance.

Uno de los que habló fue Guido Kaczka, exconductor del ciclo de entretenimientos y actual anfitrión de las dos ediciones de Los ocho escalones del millón. Al ser todos envíos de la productora Kuarzo, también comparte su trabajo con Peluca en el programa de preguntas y respuestas, de hecho es quien le puso el apodo. Y cuando la situación tomó estado público, aseguró que él algo sospechaba por su vínculo cotidiano con ambos.

“Los veía bien… Yo los veía que tenían una relación”, describió en una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece). Y amplió su percepción: “¿Vieron esa gente que en los pasillos de la tele se habla más cerca de lo normal? ¿Por qué tan cerca? Había algo, evidentemente. Porque entiendo que es algo intenso porque están haciendo Bienvenidos a Bordo. Pero depende de la cercanía te das cuenta en qué andan los productores. Y algo había”, puntualizó.

En la mencionada entrevista, Guido se mostró contento con el romance y hasta se animó a darle su bendición. Sin embargo, en su programa de radio No está todo dicho (La 100) aprovechó para deslizar un divertido reproche. El destinatario fue Claudio, su compañero en las tardes y en las noches de Los escalones, a quien le objetó no haberse enterado de primera mano.

“Todos los productores de Kuarzo se empiezan a poner para la primavera muy efervescentes”, comenzó enigmático, y luego se puso en tema con la relación en cuestión, sobre la que sospechaba pero se terminó enterando de una manera que no deseaba. “Los veía que estaban.... Un poquito, pero me enteré por los portales. Él me vino a decir cuando ya estaba todo… te lo juro. Vino y me dijo y le dije ´sí, lo vi esta mañana’... Yo ni le pregunté, no me meto”, cerró irónico.

Al rato, Peluca mandó un audio a pedido del conductor y su equipo. Allí contó que con Laurita se conocieron en enero, cuando ella reemplazó a Guido en Bienvenidos a bordo. Y que como los dos estaban solteros, empezó a crecer la relación entre ellos y deslizó que podría haber comenzado un día 25 aunque no quiso precisar el mes.

La primicia sobre el romance la dio Andrea Taboada, quien contó en LAM (América) que la pareja había asistido la función de SEX al Gorriti Art Center. Y que, después, decidió continuar la velada yendo a bailar a un boliche de Palermo, donde ambos se dejaron ver a los besos y sin ocultarse. Al respecto, la conductora fue consultada por el notero del programa y se mostró elusiva.

“No tengo nada que decirle a nadie. Soy una mujer grande con mis impuestos al día. Me encanta disfrutar y estoy liviana por la vida. Hace mucho tiempo que buscaba eso”, dijo Fernández mientras apuraba el paso para llegar rápido a su auto. Y, aunque no quiso poner en palabras nada de lo que era evidente, reconoció que su relación con Brusca era “excelente”, ya que lo consideraba “un capo total”.

