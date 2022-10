Laurita Fernández se mostró a los besos con el productor de Bienvenidos a Bordo

Laurita Fernández se mostró a los besos con un productor (América)

Mucho se había especulado sobre el presente sentimental de Laurita Fernández. Por un lado, se había hablado de su supuesta reconciliación con Nicolás Cabré, a quien había ido a ver al Multiteatro dónde él está haciendo Me duele una mujer. Pero también se había fantaseado con la posibilidad de un romance con Benjamín Vicuña, con quien compartió el rodaje de la película Papá al rescate y hoy protagoniza El Método Grönholm en el Paseo La Plaza. Sin embargo, este lunes en LAM se confirmó que, en realidad, la conductora de Bienvenidos a Bordo está saliendo con el productor ejecutivo de su programa.

La información la dio Andrea Taboada, quien contó que en la noche del sábado la pareja fue a ver la función de SEX al Gorriti Art Center. Y que, después, decidió continuar la velada yendo a bailar a un boliche de Palermo, donde ambos se dejaron ver a los besos mientras se meneaban en medio de una pista repleta de gente. La imágenes, en tanto, fueron analizadas por todo el staff del programa que conduce Ángel de Brito por América.

¿Quién es el nuevo amor de la bailarina? Se llama Claudio Brusca, trabaja desde hace muchos años como productor en Kuarzo Entertainment Argentina y los televidentes lo conocen por su apodo, Peluca, ya que Guido Kaczka se encargó de ponerlo al aire en varias oportunidades. Por lo que se supo, hasta no hace mucho tiempo estaba en pareja con una chica del medio, pero esa relación se terminó cuando quedó subyugado por Laurita.

Laurita Fernández y Claudio Brusca en la productora donde trabajan (Instagram)

Cabe señalar que, consultada por el conductor del ciclo, la bailarina se negó a hablar de su nuevo romance. E hizo trascender que el beso que se vio en los videos fue el primero de la pareja. Sin embargo, abordada por el cronista Alejandro Castelo y a sabiendas de que ya había aparecido un video que la comprometía, Laurita no pudo negar la relación.

“Nada que aclarar de nada. No tengo nada que decirle a nadie. Soy una mujer grande con mis impuestos al día. Me encanta disfrutar y estoy liviana por la vida. Hace mucho tiempo que buscaba eso”, dijo Fernández mientras apuraba el paso para llegar rápido a su auto. Y, aunque no quiso poner en palabras nada de lo que era evidente, reconoció que su relación con Brusca era “excelente”, ya que lo consideraba “un capo total”. Pero también coincidió con el periodista en que el productor era un hombre muy “fachero”.

Hace apenas un mes, al ser consultada sobre el amor, Laurita había asegurado que estaba “muy contenta” con su presente y que no le gustaría cambiarlo para volver a estar en una pareja formal. “Todo lo que significaba estar en un vínculo, en una relación seria o formal, y ni hablar de la convivencia”, enumeró entre lo que no extraña de la vida de a dos.

Sin embargo, para su propia sorpresa, su amiga Pity, la numeróloga había visitado su programa hace poco tiempo y había adelantado que iba a encontrar el amor en ese mismo estudio. “Vas a tener un candidatazo, tiene relación en lo que es producción. No va a ser un actor, va a ser una persona que va a estar muy interesada en vos en muy poco tiempo, pero también vas a tener otros candidatos en el entorno laboral”, le dijo entonces.

