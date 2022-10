De cantar en el tren Roca con su pequeño hijo, a lucirse en el Canta Conmigo Ahora: la emotiva historia de Andrea Soto

Eran los pasajeros del Roca, aquellos a quienes les alegraba la mañana rutinaria rumbo al trabajo, quienes le insistían una y otra vez: “¡Tenés que ir al Canta Conmigo Ahora!”. Lejos de pretender ser parte de los 100 jurados del programa de Marcelo Tinelli, a los usuarios les alcanzaba con escuchar a Andrea Soto para comprender que allí, en esa voz, había algo más. Un día, ella les hizo caso: envió su solicitud. Y la producción de LaFlia la convocó para este lunes por la noche.

“¡Les mando un beso enorme a los usuarios del tren Roca!”, fue lo primero que dijo Andrea apenas Tinelli la presentó en el concurso de ElTrece. “¡Si habré tomado el Roca para ir a Bolívar!”, recordó el conductor, quien de inmediato quiso saber: “¿Se gana bien (cantando en los vagones)?”. “Hace 10 años que lo hago, así que imaginate...”, deslizó esta vecina de Lomas de Zamora de 25 años, quien se define como artista callejera. Y que se anuncia, simplemente, como La chica del tren: “Es más fácil acordase de ese apodo que de mi nombre”, justificó.

Entonces llegó el momento de su interpretación: cantó “Hoy”, de Gloria Estefan. Y... ¡brilló! “Es más difícil cantar acá...”, le sugirió Tinelli. “Sí, es fuerte esto”, reconoció Soto, derrochando simpatía y carisma, para luego ampliar: “En el tren te pueden estar juzgando y no lo sabés. Y en el tren podés hacer un solo movimiento para no caerte. Acá tenés que bailar”, bromeó.

Andrea Soto, en el Canta Conmigo Ahora (Foto: Ramiro Souto)

Luego contó que Ciro, su hijo de siete años, la acompaña en el Roca desde que tenía pocos meses de vida. “Mi hijo dice ser mi ‘jefe’ en el tren. Nadie sabe que está conmigo, va en un asiento. Es complicado, yo te aviso... -le dijo a Tinelli, con sorna, cuando el conductor quiso hablar con el niño-. Subo al tren y me dice: ‘Una canción, mamá, no dos’”. Allí cerquita, en la tribuna de la familia, estaba el niño, aunque no quiso hablar, cautivo de la timidez.

Tras el intercambio de Andrea con Tinelli llegó el momento de la devolución del jurado. “Quiero destacar lo de artista callejera: diez años cantando en el tren y manteniendo a su hijo”, la felicitó El Tirri. “Me emociona hasta las lágrimas. Cantar en un tren, y con tu hijo... ¡es una película hermosísima! Dios te bendiga por lo que haces y por lo que vas a seguir haciendo”, le dijo el Puma José Luis Rodríguez. “Sería fantástico que una artista como vos llegue hasta donde quiere llegar”, la alentó Oscar Mediavilla.

Soto compitió en el duelo con Bárbara Andino, alias Barbigost, una empresaria de Pilar de 35 años que, minutos antes, había cosechado 35 puntos del jurado. Y entonces se supo: ¡La chica del tren obtuvo 84 puntos! Ciro, en la tribuna, se tapó la cara, conmovido por su mamá, quien de esta manera avanzó en el certamen.

Mañana mismo Andrea Soto volverá a subir a un vagón del Roca. Ciro se sentará allí, en primera fila, como anoche lo hizo en los estudios del Canta Conmigo. Y luego de entonar una canción más, moviéndose para no perder el equilibrio por la marcha del tren, más de un usuario le dirá que la vio en televisión, con Tinelli. Porque aquel pequeño lujo que desde hace una década se dan miles de usuarios del transporte público, ahora llegó a millones a partir de la televisión. El privilegio de cada mañana rutinaria, ahora es masivo.

Al infinito, y más allá: Andrea Soto se lució en el Canta Conmigo Ahora (Foto: Ramiro Souto)

