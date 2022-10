Baby Etchecopar y Malena Pichot llegaron a un acuerdo judicial: los detalles

Baby Etchecopar y Malena Pichot

Después de cuatro años y medio, se resolvió la situación judicial entre Baby Etchecopar y Malena Pichot. Los conductores, que mantienen un largo enfrentamiento ideológico, participaron de una audiencia virtual junto a sus respectivos abogados en el que lograron llegar a un acuerdo

Todo se originó a raíz de las palabras que lanzó Pichot en Furia bebé, el ciclo que conduce en Futurock Radio, en donde se manifestó en duros términos contra su colega en marzo de 2018. Allí, había pedido que “mi salud me acompañe para poner otra botellita en el freezer para cuando fallezca”, haciendo alusión a Etchecopar. También había pedido “que lo asalten en la calle y que lo caguen a trompadas”.

Esto llevó a Etchecopar a iniciarle una demanda por daños y perjuicios. “Yo creo que hay un límite para todo. Los que somos transgresores o medio difíciles en la profesión conocemos el límite estricto, pero esta chica yo creo que no está en sus cabales”, expresó por entonces el conductor de Basta Baby en diálogo con este medio.

“Creo que no es bueno que esta persona esté al frente de un micrófono, que esté mandando un mensaje de tanto odio, desearle la muerte a alguien, mandarle a que otro ladrón le pegue a alguien, decir que yo hubiese matado más gente si no hubiese sido famoso”, continuó el conductor. “La cantidad de barbaridades que dijo, que nunca escuché en ningún lado, yo creo que es psiquiátrico el problema, pero yo lo voy a llevar a la Justicia y la Justicia lo determinará”, agregó Etchecopar en aquel momento.

En esa misma entrevista, Baby explicó que le había iniciado “acciones penales y civiles” a la conductora. Tuvieron que pasar cuatro años y medio para que las partes estuvieran frente a frente. Lo hicieron de manera virtual ante la jueza Andrea A. Imatz y acompañados de sus representantes legales. Agustín Rodríguez por el lado de Etchechopar y Cristian Encinas de parte de Pichot.

“Abierto el acto la demandada pide disculpas al actor por los términos vertidos en el programa Furia Bebé, emitido en el mes de marzo de 2018″, dice la resolución judicial homologada por la jueza Imatz. De esta manera, se pone fin al menos en la Justicia, a un enfrentamiento de años.

En los últimos días, Malena también se disculpó con Mónica Farro luego de la impensada pelea que mantuvieron con el feminismo como tema central. “No soy de las que se van a desnudar al Obelisco y quieren que maten a los hombres. Violencia hay en todos lados. El feminismo está bueno, está bien que nos respeten, que no nos maten, que nos paguen igual. Hay un montón de cosas que me parecen bien, pero nunca me sentí en ese lugar por debajo del hombre”, dijo la vedette, generando una serie de reacciones, entre ellas la de Pichot.

“Mónica Farro vive de complacer a los hombres, o sea es su trabajo literal, vive de ser agradable a la vista para los hombres y a todo lo demás. Vive de ser una fantasía de los varones, por supuesto que no es feminista”, expresó la humorista.

Horas más tarde y ofuscada por este comentario, Farro no dudó en responderle vía Twitter. “Qué enferma está la sociedad que no hay democracia para opinar y éstas mujeres que se embanderan con la palabra solo insultan a otras mujeres, ¿no serán machistas? Jajaja ¿No se bancan que yo piense distinto? ¿Por qué?”, escribió la uruguaya.

Al rato, Pichot le pidió disculpas a la vedette, quien también anunció que iniciaría acciones legales. “Quiero pedirle disculpas a Mónica por decir que no era feminista, como comentario a un video donde expresaba que a ella no la interpelaba la consigna ‘muerte al macho’. Entendí que ella no se consideraba feminista por esto y entonces no creí que pudiera ofenderla”, se excusó.

