El Martín Fierro de Cable 2022 desde adentro: todo lo que no se vio de la entrega

Carolina Pampita Ardohain y Joaquín El Pollo Álvarez, los conductores de la ceremonia (Crédito: RS Fotos)

Reencuentros de famosos, perlitas y looks deslumbrantes. Al Martín Fierro de Cable 2022 no le faltó nada. El lugar elegido fue el exclusivo Goldencenter de Parque Norte y, una vez más, los anfitriones fueron Carolina Pampita Ardohain y Joaquín El Pollo Álvarez, una dupla de conductores ya consolidada. Y, si bien fue un evento que se trasmitió por televisión -Crónica fue el canal elegido-, hubo varios detalles que no se vieron al aire. Pero Teleshow estuvo allí presente para registrarlos.

La alfombra roja comenzó puntualmente a las 20 horas, y por allí desfilaron todas las figuras invitadas: Teté Coustarot, Luis Novaresio, Chiche Gelblung, Aníbal Pachano y los propios anfitriones de la ceremonia, entre otras. Hasta que, a las 21.30, se dio paso a la tan esperada entrega. Luego de un breve de discurso de apertura a cargo del presidente de APTRA, Luis Ventura, Pampita y el Pollo comenzaron a anunciar las primeras ternas de la noche, algunas con ganadores inesperados.

En una recorrida por las mesas, Carmen Barbieri fue una de las primeras en revelar una insólita situación que vivió al entrar al salón. “Las promotoras me pidieron el nombre, yo se los dije, y una de ellas me dijo: ´¿Barbieri con B o V?´, entonces le digo: ´¿De dónde sos? ¿De Argentina?´, y me responde que sí, yo pensé que podría ser peruana o venezolana y no conocerme...Así entré, ¡Cómo nos reímos! Me divirtió, no tiene por qué conocerme. Yo la paso bien”, reveló a este sitio la capocómica, que estaba sentada justo al lado de Pampito, su panelista en Mañanísima y con quien se entretuvo toda la noche. Y, lejos de esquivar la polémica con Wanda Nara -que tenía intenciones de demandarla por haber entrevistado a su exempleada-, confió: “Fue una nota que hicimos, de actualidad y tuvimos la suerte de tener la primicia. Yo no tengo ningún problema. Si llega a mandar carta documento, iremos a juicio. Yo voy, pongo la cara. Por ahora no llegó nada”.

Belén Ludueña y Jorge Macri también se mostraron muy juntos durante toda la velada, y contaron algunas intimidades de su próxima boda. “Va a estar muy divertido, va a haber mucha mezcla de gente: de la política, de la tele, del espectáculo, familia, amigos....Y habrá buena banda de cumbia”, expresó el ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y ella, que luego se hizo acreedora del premio en la categoría labor periodística femenina, agregó entre risas: “Es sorpresa...Jorge no me deja, sino yo la digo”. Por último, reveló detalles sobre su vestido de novia: “Me falta solo una prueba, con Fabian Zita ya estamos. Estoy muy contenta porque me representa, así que ya está, falta que venga el día y a disfrutar”.

Luego de haber sido operado de un tumor en el cerebro hace apenas algunas semanas, Aníbal Pachano reapareció públicamente. El artista, que estaba nominado por su programa Ciudad de cúpulas a mejor programa cultural/educativo, habló en exclusiva con este medio: “Es un placer estar en esta fiesta maravillosa, es un orgullo estar nominado a un premio que desde chiquito conozco, y aunque no hayamos ganado, ganamos en el alma porque es un proyectazo”. En tanto, también se refirió a su estado de salud: “Estamos bien, ahora en un proceso lento de ir mejorando día a día. Cuesta la rehabilitación, pero estamos saliendo adelante”.

Sin dudas, el momento cúlmine de la noche fue cuando se anunció que Chiche Gelblung era el ganador del Martín Fierro de Oro. “¡Chiche! ¡Chiche!”, lo ovacionaron todos los presentes y el clima que se vivió fue de una verdadera fiesta. Completamente atónito por este reconocimiento, el periodista dialogó brevemente con Teleshow: “Recibo este premio como un halago y un compromiso, porque tengo que seguir peleándola todos los días. No lo esperaba, me tomó por sorpresa, uno nunca espera este tipo de halagos, así que estoy contento”, resumió.

En tanto, al finalizar la ceremonia, el también anfitrión de Nosotros a la mañana contó cómo se sintió en la conducción del evento junto a su compañera y reveló algunas infidencias del backstage. “Estoy feliz, la pasamos bien, es el segundo año con Caro conduciendo y la verdad es que es un amor, una reina, hace muy fácil todo. Y por suerte creo que salió bien”, expresó. Y reveló: “No sé si se puede contar, pero Caro metió ensayo con ruleros y pijama, y sigue siendo hermosa”.

Pampita, por su parte, también habló sobre cómo se sintió conduciendo por segunda vez con su colega: “Lo pasamos genial, lo disfrutamos mucho con el Pollo. Ya es la segunda vez, así que había mucha química, estamos muy contentos de estar acá, y muy felices por todos los que se llevaron hoy su Martín Fierro”. Y confirmó la versión de Álvarez: “Sí, siempre vengo con ruleros y pijama para que no se me marque el cuerpo con un jean o algo ajustado, porque después con el vestido se notan los breteles o las rayas del pantalón. Y como era muy privado y no iba a haber gente ni prensa, me vine muy tranquila”.

