Alejandro Fantino se casó por civil con Coni Mosqueira en Bahía Blanca

Este viernes, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se casaron por civil en Bahía Blanca (la tierra natal de la novia), acompañados por sus familiares y amigos. La ceremonia fue transmitida en vivo y en directo a través de Neura, el canal de Twitch que tiene el conductor de Animales Sueltos (América).

Para esta ocasión, el periodista lució un traje celeste mientras que la modelo optó por un vestido plateado corto y un blazer blanco. Los novios estaban muy contentos, en especial Fantino que cuando la jueza le preguntó si aceptaba convertirse en el esposo de Mosqueira, él respondió de manera enfática: “¡Recontra acepto!”.

La pareja se dio un apasionado beso y fueron aplaudidos por todos los presentes en el Registro Civil. Entre los invitados se encontraba el reconocido abogado Mauricio D’Alessandro y su esposa, Mariana Gallego. Luego, los novios recibieron la libreta azul y posaron para los fotógrafos de diferentes medios que cubrieron el casamiento. El 12 de noviembre realizarán una fiesta para celebrar que formalizaron la relación con 200 invitados en una estancia ubicada en Cañuelas.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se casaron en Bahía Blanca

En julio pasado, Alejandro y Coni se comprometieron durante unas vacaciones en Santorini, Grecia, tras cuatro años de noviazgo. El conductor decidió hacerle la romántica propuesta de casamiento: le hizo creer que tenía que grabar un video para un informe de su programa de la señal de deportes ESPN, y ella tomó su teléfono, siguiendo al pie de la letra lo que su pareja le pedía.

Te puede interesar:

La modelo publicó el video en la red social de Instagram en la que tiene más de 100 mil seguidores. “Me pidió que lo grabara para la apertura de un informe de ESPN sobre las aguas del mar Egeo, se lookeó todo, me hizo bajar a la playa, buscó un lugar apartado, se arrodilló en el agua, me hizo poner play y empezó a hablar del amor y guerras en el mar”, comenzó Coni en el posteo.

Coni Mosqueira

“Sumergió sus manos en el mar y salieron con un anillo”, continuó sobre las imágenes que se ven luego, en donde Alejandro improvisa el comienzo de un supuesto informe para su programa, y termina orquestando una romántica propuesta de casamiento. Entusiasmada y emocionada, la modelo no pudo dejar de expresar su admiración por su futuro esposo. “Feliz es poco, me sorprende cada día”.

Pero no todo salió como lo había planeado. “Me puse nervioso, se me cayó el anillo al agua”, confesó Alejandro en una entrevista con Intrusos, el ciclo de espectáculos conducido por Flor de la V que se emite por la pantalla de América. “Habíamos planeado irnos unos días a Europa, y yo no conocía esa Grecia. Conocía Atenas, pero quería conocer esas islas. Me llevé en anillo, que lo había comprado en Buenos Aires y armé todo para que eso se dé y se haga el pedido oficialmente”, agregó Alejandro, muy emocionado.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

Cabe recordar que a fines de mayo, el conductor de Animales sueltos había brindado una íntima entrevista en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América, donde había deslizado la posibilidad de ser padre junto a su pareja. “Estoy profundamente enamorado de Coni. Creo que en algún momento llegará el bebé, no dentro de mucho tiempo. Me enamoró su conexión con mi mundo desde la parte buena y no con la parte mala”, había expresado.

Seguir leyendo: