Alejandro Fantino contó cómo fue la propuesta de matrimonio para Coni Mosqueira: “Se me cayó el anillo al agua”

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se van a casar en noviembre

Hace una semana, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se comprometieron y darán un paso más en su historia de amor cuando se casen en noviembre. “El corazón me explota de felicidad! A orillas del Mar Egeo, decirte SÍ fue lo más mágico de mi vida”, fue el texto con el que la modelo anunció en su cuenta de Instagram la propuesta que le hizo el periodista durante las vacaciones que están disfrutando en la mágica ciudad de Santorini, en Grecia.

Junto a estas palabras, Coni compartió varias postales del momento soñado, sin dudas uno de los que jamás olivará en su vida. En esas imágenes, la joven muestra el anillo que su novio le regaló para la ocasión y, además, se los puede ver besándose en la playa. El posteo, claro, fue replicado por Fantino en su perfil.

Así las cosas, este jueves Fantino se presentó en Intrusos (América) y dio detalles sobre la propuesta y los preparativos para la boda. “Me putearon unos amigos, incluso gente del medio, deportistas... Un tenista me llamó y me dijo: ‘¿Vos sos tarado? ¿Cómo vas a hacer eso? Tengo un compromiso, explicame ahora qué puedo hacer?’”, se reía Alejandro por los “reproches” que le hieron amigos y allegados por lo romántica de su propuesta, con la cual subió la vara para todos los demás.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se comprometieron en las playas de Santorini, Grecia (Foto: Instagram)

Sin embargo, el lugar elegido para entregarle el anillo a su novia, no era lo más cómodo. De hecho, él le hizo creer a Coni que tenían que llegar hasta allí para grabar un copete para su programa de ESPN. Así lo describió Fantino: “No conocíamos Santorini. Ahí, la playa, está a 2500 metros por montaña y entre piedras para bajar. Para subir veíamos gente que se moría. Cuando íbamos 400 metros por bajada, me dice: ‘No puede ser, ¿la tenés que hacer ahí esta apertura?’. ‘Es ahí, me lo pidieron especialmente. Tenés que ayudarme’, le respondí yo. Y bueno, bajamos y estaba todo ahí. Me puse nervioso, se me cayó el anillo al agua”, contó.

“Habíamos planeado irnos unos días a Europa, y yo no conocía esa Grecia. Conocía Atenas, pero quería conocer esas islas. Me llevé en anillo, que lo había comprado en Buenos Aires y armé todo para que eso se dé y se haga el pedido oficialmente”, agregó Alejandro.

La boda será en noviembre y se festejará por partida doble. “El civil va a ser en Bahía Blanca, de donde es Coni. Vamos a meter dos jodas: la del civil y la del casamiento, que va a ser en una estancia en Cañuelas, un lugar hermoso”, contó Fantino. “Estoy re contento. El lugar que elegimos tiene una linda energía. La idea es que sea el 12 de noviembre. Ya tenemos una wedding planner que está organizando muy bien todo”, agregó y también reveló que la celebración será más bien íntima.

“Vamos a invitar a poco más de 100 personas. Solo los amigos y nuestras familias”, dijo. Por otra parte, destacó que permitirá el acceso a la prensa a la celebración. “Van a entrar los periodistas, pero va a ser algo íntimo. No voy a hacer lo de los Montaner, que los invitados tenían que dejar sus celulares. Si a mí me dicen eso, termina muy mal todo”, comparó con ironía.

Consultado por las cosas que lo enamoran de su novia, peló su perfil más romántico y dijo: “Me gusta su calma, su forma de ser, su compañerismo... me gusta, me enamora día a día”.

Acerca de cómo Mosqueira tomó la noticia, contó: “Se emocionó mucho, se largó a llorar. Estábamos en el mar Egeo y fue todo muy mágico. Un casamiento o unirte con alguien, no es solamente el momento que llegás al altar. Es todo, desde que lo proponés”.

