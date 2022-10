La primera pareja de Gran Hermano 2022: Juliana y Maxi se besaron a escondidas del resto de sus compañeros

El primer romance de Gran Hermano 2022: Juliana y Maxi

¡Se ha formado una pareja! En las últimas horas,las cámaras de Gran Hermano 2022 capturaron el momento en el que Maximiliano Giudici y Juliana Díaz se demostraron cariño en uno de los pasillos de la casa. A escondidas de sus compañeros, los participantes se fundieron en un apasionado beso, con abrazo incluido.

A tres días del comienzo del reality, ambos se mostraron muy cercanos. Desde el primer día que entraron a la casa, Maxi y Juliana tuvieron muy buena química, y se los ha visto juntos en varios sectores de la casa, principalmente en sillones y en los cuartos. En la gala post nominación, los participantes se mostraron muy acaramelados en el living de la casa.

Durante el miércoles y jueves ambos estuvieron acurrucados en una cama, mientras sus otros compañeros estaban desparramados en las camas contiguas o sentados en el piso, encerrados todos en un mismo cuarto, esperando obtener las consignas de la prueba semanal.

La revelación llegó de la propia boca de la participante, quien este mediodía, durante una charla con Tomás Holder, reveló lo que sucedió con el cordobés. “Había que meter un poco de algo a esto. Hubo un intercambio de besos”, le dijo al influencer, quien quedó sorprendido y le pidió mayores detalles de cuándo, dónde y en qué circunstancias se había dado el encuentro.

“Si a mí me gusta alguien, ¿voy a estar esperando tanto?”, le preguntó Juliana entre risas, para explicar por qué ella y su compañero se habían besado. “Claro, si después afuera tu vida sigue igual. Yo igualmente no creo que lo que pase acá siga afuera. Somos todos muy distintos”, reflexionó Holder sobre la posibilidad de que dentro de la casa de Gran Hermano se formen parejas que perduren en el tiempo, más allá del reality.

“No, eso ni lo pienso. Está buenísimo poder compartir acá algo con alguien que sea piola”, planteó Juliana. Asimismo, recordó que Ximena Capristo y Gustavo Conti se conocieron en el juego y que al día de hoy siguen juntos y con un hijo en común.

“A mí me gusta divertirme y pasarla bien. Igual, te digo que anoche me quedé con ganas de más cosas. Por poco me la chapo a la negra”, cerró entre risas la joven.

Durante su presentación el día del estreno de Gran Hermano, Juliana se había definido como una persona con “el don de convencer a la gente de todo” y había advertido que “lo pienso utilizar en la casa”.

Cabe recordar que Maxi tiene 35 años, es oriundo de Córdoba Capital, y en su presentación reveló que será “el más chamuyero” dentro de la casa. Mientras que Juliana es de Venado Tuerto, Santa Fe, y aseguró en su presentación que las personas: “hacen siempre lo que yo quiero”.

Además la jugadora vaticinó que podría tener un romance en la casa de Gran Hermano: “Es muy probable que me guste algún chico, porque a donde voy siempre me gusta alguien”.

Juliana Díaz

En la gala de nominación, Juliana, quien dijo que fue una decisión “difícil” la que tenía que tomar. “Primero elijo a Marcos, porque siento que fue el único con el que no he podido charlar o conectar todavía. Y el segundo voto es para Agustín, también por lo mismo. No he podido compartir muchos momentos con él como con el resto de los chicos”, cerró.

En tanto, Maxi le sumó dos puntos más a Walter Alfa. “No tengo nada en contra de nadie, solo unos momentos de tensión y difícil de tratar”, dijo. El segundo y también por una “cuestión de afinidad” fue para Romina.

