Gran Hermano: Mora fue la primera en olvidarse de las cámaras y se bañó desnuda

Mora, una participante de GH, se bañó desnuda

“¿Mora vos te bañás en bikini?”, quisieron saber las chicas de la casa de Gran Hermano que el lunes, luego de siete años fuera de pantalla, volvió a abrir sus puertas, esta vez por Telefe y con Santiago del Moro como anfitrión.

De inmediato, la joven misionera de 21 años sorprendió a sus compañeros al develar que se había bañado desnuda. “Pará, pará, en plena ducha dije: ‘¿Vos viste la cámara lo que es?’. Tipo, hay una cámara y vos ahí. Dije: ‘Se va a la pu...’, me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en bolas, bolu..., porque dije ‘ya fue, se van a la pu...’. El que quiera mirar, que mire”.

De esa manera, se convirtió en la primera de los 18 ingresantes a la casa más famosa del país en romper con el tabú y olvidarse de que en el baño está rodeada de cámaras. Ella fue una de las primeras en tomar una ducha, ya que se levantó super temprano. Cabe recordar que hay un solo baño y una sola ducha en la casa, por lo que deberán turnarse y entre tantas personas, es posible que la utilización del espacio termine siendo un eje de conflicto.

Mora fue una de las primeras en ingresar a la casa de Gran Hermano

Super fresca y espontánea, el lunes en el clip de presentación, Mora Jabornisky contó su historia familiar: “Cuando era más chica, falleció mi mamá y mi papá se puso en pareja con Cristina. Al cabo de unos años, mi papá también murió y Cristina nos adoptó a mi hermana y a mí”.

Por último, manifestó su estado sentimental: “Estoy en pareja con Sebastián. Tenemos una relación abierta; no es poliamor, sino que cada uno puede salir y estar con quien quiera. Él fue, probó y volvió a mí, y eso me alimenta el ego”. Al contar su forma de relacionarse con su pareja, la mayoría de los concursantes dentro de la casa comprendieron, salvo Walter Santiago, “Alfa” de 60 años que sentenció que no estaba bien “dejar que un tercero ingrese a la pareja”.

En sus primeras horas dentro de la casa, seguramente por su cercanía en edad, ella se mostró bastante cercana a Thiago Medina, el joven de 19 años de González Catán que trabaja en el Mercado Central y junta cartón para mantener a sus hermanos.

Entre los más chicos del reality también está el rosarino de 21 años Tomás Holder que ya protagonizó una polémica, luego de que su madre al despedirse de él en el estudio le pusiera algo en el bolsillo. Entonces Gran Hermano convocó al participante al confesionario: “Necesito que chequees tus bolsillos porque nos contó tu mamá que te dejó una cartita, algo afectuoso”.

. Así, Holder revisó en su pantalón y encontró la carta, mientras el Gran Hermano le llevaba tranquilidad: “Te pido que no la leas, que no la abras, que te quedes tranquilo, que no hay sanción porque no tenés nada que ver”.

Entonces, Tomás decidió mirar a cámara y hablarle directamente su madre, lleno de emoción. “Mamá, yo no sabía nada de esto, te amo. Te agradezco por haber venido hasta acá, sé que no es fácil, porque tenías que dejar a mis hermanitos allá. No puedo leer esta carta ahora pero te la agradezco de corazón. Sabés que se me ponen los ojos llenos de lágrimas porque sé por todo lo que pasamos y todo lo que hiciste para formarme como persona. Y hoy en día soy esto gracias a vos. Te prometo que apenas salga nos vamos a reencontrar, te lo juro”. “Muy lindo mensaje, tu mamá va a estar muy contenta”, dijo la voz de Gran Hermano y después le pidió que la carta la deje en el confesionario. “Yo te la voy a guardar”, le prometió.

SEGUIR LEYENDO: