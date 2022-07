Soledad Solaro reveló que fue víctima de una estafa: “Le está pasando a muchísima gente”

Soledad Solaro fue víctima de una estafa (Video: "A la Barbarossa", Telefe)

Las estafas virtuales están a la orden del día y cada vez hay más víctimas que caen en ellas. Lamentablemente, una de las últimas afectadas fue Soledad Solaro, quien contó que le habían clonado la tarjeta de crédito y recién se dio cuenta cuando le llegó el resumen.

“Me clonaron la tarjeta, ya hice todos los trámites y estoy esperando que me llegue la nueva, pero es un estrés porque de repente, cuando chequeás todos los movimientos de la tarjeta, que hoy lo tenés que controlar más que nunca, yo era re colgada con eso, y te encontrás con un consumo de más de cien mil y picos de pesos, y en cuotas de dieciséis mil. Entonces, te los van descontando, es un chino”, comenzó expresando la modelo en un mensaje de voz que le envió vía Whataspp a Lío Pecoraro, y que el periodista reprodujo en A la Barbarossa (Telefe).

Y, acto seguido, explicó: “El trámite es rápido, pero no deja de ser un chino, estás sin tarjeta por unos días. Te las entregan rápido, a mí me tiene que estar llegando, si no es hoy, será mañana. Pero bueno, no deja de ser un estrés y lo más triste de todo es que le está pasando a muchísima gente. Al menos en torno mío, amigos que tienen que ver con el medio y otros que no, que les está pasando seguido y en varias oportunidades”.

Soledad Solaro contó el drama que vivió

No es la primera vez que un famoso es víctima de este tipo de delitos. Por caso, en diciembre Catherine Fulop había contado que le habían hackeado su mail y sus redes sociales, lo que provocó que le hicieran una extorsión económica. “Tuve contacto con los estafadores, me estaban extorsionando por teléfono y no dejaban de mandarme mensajes. Me pedían mucho dinero, para nosotros que ganamos en pesos, son 900 dólares en bitcoin para recuperar los datos de Twitter, porque ellos todavía no tenían mi Instagram. Me llamaban a mi celular de tres o cuatro números de teléfono, que uno estaba ubicado en Rosario, otro en Córdoba, otro en República Dominicana y también teléfonos como si fueran de Estados Unidos”, había explicado la exparticipante de Masterchef Celebrity en esa oportunidad.

Roberto Moldavsky también había sufrido un delito similar en febrero: cayó en una trampa telefónica en la que terminó dándole al estafador códigos para que le hackeen el WhatsApp y Gmail. “Recibí un mensaje por el tema de que me tengo que dar la tercera dosis de la vacuna. Pegado a eso me entra un llamado con la aplicación Cuidar, de una persona que se presenta como médico, que me dice que bueno, que yo tengo las dos Sputnik, que tengo que recibir otra...Me chamuya de una manera que yo que soy del Once, el vivo bárbaro, entré como un caballo: le di códigos para que me hackee el WhatsApp, para que me hackee el Gmail. Él me mandaba y yo te digo que si me pedía la cuenta del banco se la daba, si quería el teléfono de mi hermana se lo pasaba. ¡Estaba a entregado! No me preguntes por qué, pero ocurrió”. “Yo estaba entregado. Por eso les digo que tengan cuidado”, había aconsejado en esa ocasión.

