Guillermina Valdés realizó una producción de fotos y mostró por primera vez a sus cuatro hijos juntos

En el marco de la celebración por el Día de la Madre, Guillermina Valdés aprovechó el tiempo que pasó junto a sus hijos para realizar una sesión de fotos con sus cuatro hijos: Dante, Paloma, Helena y Lolo. “En la semana de las mamás, imposible no sentir orgullo por estas bellezas”, escribió la empresaria junto a las imágenes que publió en su cuenta de Instagram.

Dante, Paloma y Helena son producto del amor de la exmodelo con Sebastián Ortega y también participó Lorenzo, quien es el más pequeño de la familia, cuyo padre es Marcelo Tinelli. Con el hijo del popular cantante, Guillermina tuvo una relación de 14 años hasta su separación en el año 2010.

Dante tiene 21 años, estudia periodismo y se animó a incursionar en la música. Meses atrás, estrenó su primera canción, “Volado”, un reggaetón pop en el que da pistas sobre su personalidad y habla de un amor soñado. Es fanático del pop y pone allá arriba a Rosalía, Billie Eilish, Madonna, Ed Sheeran y Paulo Londra. Incluso, su primer recuerdo musical está vinculado a Soda Stereo: “Los fuimos a ver a River con mi mamá y mi papá, y me acuerdo de que fue un mega show, que no me olvido más. Veníamos escuchando sus canciones y las cantábamos todo el tiempo para ir al colegio”, reccordó cuando habló con Teleshow en abril pasado.

Paloma tiene 20 años y es dueña de un gran carácter. “Es muy de hacer lo que quiere, pero siempre le pide consejos a su mamá”, relatan en la familia. Nieta de Palito Ortega y Evangelina Salazar, la muchacha heredó de aquella parte de su familia el gusto por la música. Por eso es DJ y, al igual que su hermana Helena, toca la batería.

Helena ya transita por los 17 años, tomó el impulso y se animó a abrir su cuenta de Instagram, lo que permitió ingresar en cierta medida en la intimidad de su cotidianidad, de esas actividades que la apasionan y conocer a su círculo de amigos. publicó varios posteos en el feed, que se caracterizan por exhibirse al natural, a cara lavada, sin grandes preámbulos de un cuidado de la imagen, todo lo contrario, se la percibe despojada y focalizada en otros asuntos, como disfrutar de las juntadas con sus seres queridos.

La hermana de Paloma y Dante elige siempre caminar por el bajo perfil, con sus energías direccionadas en divertirse y darle rienda suelta a ciertas pulsiones que laten en su interior, como el desarrollo de su expresión musical arriba de la batería, un instrumento que la imanta.

Lorenzo es hijo menor de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli. Celebró su cumpleaños número 8, el pasado 18 de abril. El pequeño es todo un galán y así se puede ver en las diversas fotos y videos que sus padres comparten en sus respectivas redes sociales. De lo poco que se ha visto del niño, se puede observar que le encanta cocinar y también bailar.

Respecto a los términos de la ruptura, Guillermina fue quien reveló que el matrimonio que se casó en el 2009 había terminado. “Como cualquier pareja que lleva muchos años juntos, con Sebastián estamos pasando por un impasse. Nuestra intención no era que se hiciese público, pero entendemos que nuestros chicos van al colegio y que son cosas que trascienden. Y sí, te confirmo que estamos separados”, confesó.

Es que, pese a que hoy en día los muestre con naturalidad, en aquellos tiempos pretendía ser más cauta con la visibilidad de sus hijos. “Agradezco enormemente que me llamen para chequear la información, pero no estoy pasando por un momento donde me guste dar notas. No te puedo decir si es algo definitivo o no. Pero sí quiero dejar bien en claro que el vínculo con Sebas está y se mantiene en muy buenos términos. Siempre fui predispuesta a la hora de charlar con la prensa, pero insisto en que ahora no tengo nada más para decir. Muchas gracias por el llamado…”, explicó en esos tiempos.

En 2013, Valdés inició una relación con Marcelo Tinelli y producto de ese amor llegó Lolo, quien ya tiene 8 años. El conductor y la empresaria se separaron después de nueve años de relación en mayo de este año. Ambos decidieron ponerle fin a una historia que había sacudido al mundo del espectáculo a mediados de 2012 y que en este tiempo atravesó algunas crisis con sus respectivas reconciliaciones.

Guillermina Valdés realizó una producción de fotos y mostró por primera vez a sus cuatro hijos juntos (Fotos: IG/guillevaldes1)

