En medio del conflicto con L-Gante, la letal respuesta de Tamara Báez a un seguidor que la acusó de robarle la plata a su hija

Tamara Báez, indignada con un hater

Desde su escandalosa separación con L-Gante, a Tamara Báez no dejan de llegarle mensajes de miles de internautas en las redes sociales. Y si bien la joven recibe varios de seguidores que le demuestran su apoyo, también recibe otros tantos comentarios de haters, que la critican sin piedad.

En este sentido, en las últimas horas la influencer compartió una foto en la que se que está cenando en una reconocida casa de comidas rápidas, algo que despertó el enojo de un usuario, que no dudó en responderle la story: “Andá a laburar. ¿No te da vergüenza tocarle la plata a tu hija?”, le expresó sin filtros.

Lejos de quedarse callada, Báez le contestó indignada: “Sí, trabajo. Y no estoy usando ninguna plata de mi hija porque no me dieron nada”, lo que da a entender que su ex no le habría pasado el dinero correspondiente a la cuota alimentaria de Jamaica, la hija que tienen en común.

La respuesta de Tamara Báez a un seguidor que la cuestionó

El lunes, se había filtrado un video en el que se ve al entorno del músico llevándole plata a los padres de Tamara, para la manutención de la beba. “Hoy jueves 6 de octubre a las 16:25 venimos a dejarle dinero a Jamaica de parte de Elián. Vamos a ver los padres de Tamara a ver qué pasa”, se escucha decir a uno de los jóvenes, que se encuentra en un auto rumbo a la casa de los exsuegros del cantante. Acto seguido, muestran el momento en el que se acercan al domicilio. “Venimos de parte de Elián, nos mandó a traerle plata para Jamaica. ¿No la agarra?”, le consulta a los abuelos maternos de la beba. Entonces, se escucha la respuesta de la madre de Tamara: “No, ustedes no tienen nada que ver”. “No, ya lo sé, ni usted tampoco, pero esto es para ella de parte de él”, insistió el chico. Mientras, su compañero agrega: “Venimos de buena voluntad, no tenemos nada que ver”. En ese momento, interviene el padre de la influencer, que acota: “No, está bien, yo te entiendo, pero nosotros tampoco”.

L-Gante y Tamara Baéz, cuando eran pareja

Si bien los amigos de L-Gante volvieron a insistir para que se queden con el dinero, los padres de Tamara continuaron firmes con su negativa, pese a que agradecieron el gesto. “Nosotros estamos fuera de los problemas de ellos. Vos decile textuales palabras lo que le decimos: que nosotros estamos en el mismo lugar que ustedes”. De todas formas, los jóvenes le reiteraron: “Venimos por Jamaica y como él no puede llegar...Es plata para ella, no para ustedes. Para poder ver a la nena, hace un par de semana que no se la deja ver”. “Nosotros no manejamos el tema de si se la puede llevar. Ella es la madre y él es el padre. Nosotros no te vamos a recibir nada y creo que ella tampoco porque ustedes saben muy bien cómo viene el tema. Arréglenlo como lo tienen que arreglar. Con plata no se soluciona nada”, le espetó el señor. En ese momento, el amigo del músico señaló: “Pero sale en todos lados pidiéndole plata”.

Por otra parte, este martes la expareja logró llegar a un acuerdo por el régimen de visitas de la beba, según informó Alejandro Cipolla, abogado del artista de cumbia 420,a Teleshow. “Jamaica estará con su padre martes y jueves durante seis horas, y un fin de semana por medio”, dijo el letrado. Y anticipó que la menor pasará Año Nuevo con L-Gante, mientras que Navidad estará con su madre. De esta manera, se cierra una de las tantas disputas que mantiene la expareja.

