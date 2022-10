Helena Tuñón Castigione cumplió 14 años y lo festejó con su abuela Moria Casán (Video: Instagram)

El último fin de semana fue el cumpleaños de Helena Tuñón Castiglione, hija de Sofía Gala y Diego Tuñón, tecladista de Babasónicos, además de ser nieta de Moria Casán. La joven cumplió 14 años y lo celebró en compañía de su familia.

Fue su abuela quien compartió en sus redes sociales un video en el que se ve el instante en que Helena sopló las velitas de la torta, rodeada de sus seres queridos y escoltada por Dante, su hermano -fruto de la relación entre Sofía Gala y el también músico Julián Della Paolera-. En un segundo plano, se la ve a Moria, orgullosa del crecimiento de su nieta.

“Festejando los 14 de mi adorada Helena Tuñón con todos nuestros amiguitos y amiguites!!! Thanks a todes!!!”, escribió La One en el epígrafe del video que subió a su Instagram y en el que además agradeció a quienes se encargaron del catering, la ambientación, los globos y la organización del cumple.

Helena Tuñón Castigione soplando las velitas junto a su abuela Moria Casán y su hermano Dante

Heredera de artistas, Helena debutó en la pantalla grande en marzo del año pasado, al participar en La Vagancia, una película de Ayar Blasco que protagoniza su mamá Sofía Gala Castiglione junto a Martín Piroyansky. En tanto, su hermano Dante también estuvo en Alanis, un filme coescrito y dirigido por Anahí Berneri. Esta producción fue premiada en el Festival de San Sebastián, con tres galardones: la Concha de Plata a mejor dirección, a la mejor actriz por Sofía Gala Castiglione, y el Premio Cooperación Española.

En una entrevista con Teleshow, Moria expresó su orgullo por el trabajo de su nieta: “Helenita es lanzada y está muy mujer. Ha hecho un hormonazo y ha tenido un crecimiento terrible. Y hace unos videos sensacionales con su computadora. O sea que tiene una relación muy fuerte con la cámara, al igual que su mamá. Pero no sé si querrá dedicarse a esto. Sofía al principio no quería. Empezó a actuar por mí, porque me la pidió Alejandro Romay. Después actuó en teatro y siguió”.

“A mí me parecería divino que los tres (Sofía, Dante y Helena) elijan el arte en alguna de sus ramas. Dante es un chico absolutamente original y creativo, me lo dijo una astróloga americana que le hizo la carta astral y le salió que iba a ser líder de masas. O sea que, en lo que haga, va a ser un golpe fuerte. Helenita no sé lo que elegirá, pero es muy creativa. Y, para mí, no hay nada más hermoso que el espectáculo, así que nunca les podría decir que no lo hagan porque esto es muy duro. De ninguna manera”, señaló Casán.

Helena, en el medio de sus padres Diego Tuñón y Sofía Gala Castiglione

Por su parte, Sofía también se ha manifestado súper orgullosa de sus hijos, quienes la vieron actuar y entiendan su trabajo: “A ellos les encantó. Les gustó verme y saber qué hago cuando me voy de casa. Los dos aman el arte. Les encanta ver cine, escuchar música”, explicó en una entrevista con Teleshow.

“Me encanta ser mamá, siempre quise serlo. Dante y Helena se aman, se llevan súper bien y se defienden mutuamente. Incluso cuando me enojo con alguno, se cuidan mucho entre ellos”, sostuvo la actriz, que también admitió que se equivoca mucho en el día a día de sus hijos aunque trata de aprender de sus propios errores. “Todo el tiempo tenés culpa de enojarte con ellos en un momento y darte cuenta de que por ahí estabas enojada con vos. Todo el tiempo cometo errores con mis hijos, y tiene que ser así porque estas lidiando con otro ser humano”.

