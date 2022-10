Filtran un video en el que se ve a amigos de L-Gante llevando una bolsa con dinero para Tamara Baéz

Se filtró un video en el que se ve a amigos de L-Gante llevándole una bolsa de dinero a los padres de Tamara Baéz

El escándalo entre L-Gante y Tamara Báez parece no tener fin. Desde que el cantante anunció su separación y, especialmente, luego de que este último sábado confirmara que se “están conociendo” con Wanda Nara, las acusaciones cruzadas entre la ahora expareja no dejan de circular tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación.

En este sentido, la joven había asegurado que el referente de la cumbia 420 no le pasaba la cantidad de dinero suficiente para la manutención de Jamaica, la hija que tienen en común. Si bien Elían Valenzuela -tal es el verdadero nombre del músico - lo desmintió en reiteradas oportunidades, ahora su entorno fue por más y filtró un video que se pudo ver en Intrusos (América), en el que se muestra a sus amigos yendo a entregarle una bolsa con mucho efectivo a los padres de Báez.

Tamara Báez y L-Gante se separaron en medio de un escándalo

“Hoy jueves 6 de octubre a las 16:25 venimos a dejarle dinero a Jamaica de parte de Elián. Vamos a ver los padres de Tamara a ver qué pasa”, se escucha decir a uno de los jóvenes, que se encuentra en un auto rumbo a la casa de los exsuegros del cantante. Acto seguido, muestran el momento en el que se acercan al domicilio. “Venimos de parte de Elián, nos mandó a traerle plata para Jamaica. ¿No la agarra?”, le consulta a los abuelos maternos de la beba. Entonces, se escucha la respuesta de la madre de Tamara: “No, ustedes no tienen nada que ver”. “No, ya lo sé, ni usted tampoco, pero esto es para ella de parte de él”, insistió el chico. Mientras, su compañero agrega: “Venimos de buena voluntad, no tenemos nada que ver”. En ese momento, interviene el padre de la influencer, que acota: “No, está bien, yo te entiendo, pero nosotros tampoco”.

Si bien los amigos de L-Gante volvieron a insistir para que se queden con el dinero, los padres de Tamara continuaron firmes con su negativa, pese a que agradecieron el gesto. “Nosotros estamos fuera de los problemas de ellos. Vos decile textuales palabras lo que le decimos: que nosotros estamos en el mismo lugar que ustedes”. De todas formas, los jóvenes le reiteraron: “Venimos por Jamaica y como él no puede llegar...Es plata para ella, no para ustedes. Para poder ver a la nena, hace un par de semana que no se la deja ver”. “Nosotros no manejamos el tema de si se la puede llevar. Ella es la madre y él es el padre. Nosotros no te vamos a recibir nada y creo que ella tampoco porque ustedes saben muy bien cómo viene el tema. Arréglenlo como lo tienen que arreglar. Con plata no se soluciona nada”, le espetó el señor. En ese momento, el amigo del músico señaló: “Pero sale en todos lados pidiéndole plata”.

En las últimas horas, finalmente Elián pudo reencontrarse con su beba, luego de que los abogados de ambas partes llegaran a un acuerdo para revincular a la pequeña con su familia paterna. En el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece), el periodista Santiago Riva Roy aseguró que este acuerdo implica que Jamaica y su padre tengan tres encuentros por semana, desde las 12 hasta las 18 horas. Además, podrán verse un fin de semana de por medio. Ahora restaría firmar un acuerdo por el pago de la cuota alimentaria.

L-Gante y su hija

Este lunes el periodista se encontraba haciendo guardia en la casa de Valenzuela y fue testigo del momento en el que Claudia Valenzuela llegaba a la vivienda con su nieta en los brazos. “Ella es la alegría de mi hijo”, dijo frente a las cámaras, muy feliz de este reencuentro familiar.

