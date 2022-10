Lali Espósito festejó su cumpleaños en España y realizó un particular pedido para su torta

Lali Espósito festejó su cumpleaños en España

Este lunes 10 de octubre, Lali Espósito cumplió 31 años. La cantante y actriz se encuentra en Madrid para darle rodaje a distintos proyectos laborales y fue en la capital española donde celebró su cumpleaños. Lo hizo rodeada de amigos y amigas, en un boliche, a pura fiesta y lookeada con un deslumbrante vestido rosado y unas botas altas.

En plena diversión, se hicieron las 12 y fue en ese exacto momento en que a la pista de baile se sumó una pequeña torta celebratoria como para que la jurado de La Voz Argentina (Telefe) soplara las velitas y pidiera sus correspondientes tres deseos. Además del 3 y el 1 de cera, también había dos bengalas de luces chispeantes que le daban el toque. De fondo, y a todo volumen, sonaba “Crazy”, de Britney Spears, una de las artistas que más influyó en Espósito a la hora de hacer música.

El particular pedido de Lali para su torta (Foto: Instagram)

Sin embargo, al mismo tiempo en que celebraba el momento, Lali realizó un enfático pedido a quien le alcanzaba la torta. Con su característico humor, se hizo la enojada y pidió con energía: “¡Sacale el número, sacale el número!”, gritó y gesticuló mientras a su alrededor todos le festejaban la escena.

Pese a que la protagonista de la noche lo solicitó, las velas quedaron allí donde estaban y ella las sopló igual, ganándose el aplauso y el cariño de quienes la acompañaron en la noche madrileña. La primera con 31 años.

En las primeras horas del lunes, Lali fue recibiendo distintas muestras de cariño virtuales, tanto de parte de sus fans como de algunos de sus colegas y amigos famosos. Entre ellas, la que más llamó la atención sin dudas fue la de Tini Stoessel.

“La repito porque no encontré otra jaja. Feliz cumple, belleza, que seas muy feliz”, escribió la intérprete de “La Triple T” en sus stories, haciendo referencia a la foto que compartió junto a su colega, en las que se las ve abrazadas. Es que claro, esa imagen es la misma que la ex Casi Ángeles había publicado en marzo, con motivo del cumpleaños de la ex Violetta. “Feliz cumple, reina”, le había expresado Lali en esa ocasión.

"Feliz cumple, belleza", le dedicó Tini Stoessel a Lali en su cumpleaños (Foto: Instagram)

Durante mucho tiempo, se habló de una tensa relación entre las cantantes, pero ellas siempre insistieron en que la rivalidad había sido creada por sus fans. Todo comenzó en 2013, cuando Stoessel comenzó un noviazgo con Peter Lanzani, ex de Espósito. Y a pesar de que en aquél entonces la protagonista de Sky Rojo ya estaba en otra relación, las comparaciones resultaron inevitables. Por si fuera poco, tienen carreras muy parecidas, ya que surgieron como actrices y luego se volcaron más hacia la música, con un estilo pop similar.

Pero en 2018 decidieron ponerle fin a las especulaciones sobre su supuesta enemistad y, durante una conferencia de prensa previa al festival “Únicos”, del que ambas formaron parte en el Teatro Colón, se fundieron en un fuerte abrazo. “No nos queda más que disfrutar con Tini y no hacer caso a la gilada, como decimos en el barrio”, había asegurado Lali en esa oportunidad. Y su compañera coincidió: “Opino lo mismo. Está buenísimo estar compartiendo el escenario con ella y estar acá”. “Nos casamos en noviembre”, había bromeado la intérprete de “Disciplina”.

Los posteos de la China Suárez y Marley por el cumpleaños de Lali Espósito (fotos: Instagram)

Por otra parte, otra de las famosas que saludó a Lali en este día especial fue nada más ni nada menos que Eugenia La China Suárez. Ambas se conocen desde Rincón de Luz, la primera tira infantil en la que compartieron elenco, y hasta el día de hoy siguen sosteniendo su amistad. “Feliz nacimiento. Te deseo solo todo lo bueno del mundo”, le expresó la actriz junto a un video en el que se las ve actuando de pequeñas.

Marley tampoco quiso quedarse afuera de los saludos y le dedicó un divertido posteo en el que se los ve dándose un beso en La Voz Argentina. “¡Muy feliz cumple, Lali! Sé que este fue el único beso que diste en todo el año y se que estás enamorada de mí, y hoy que es tu cumple quiero darte esperanzas, y decirte que tenés chances Jajaja ¡Sos lo más! ¡Te amo! ¡Que pases el día más hermoso y un genial comienzo de década!”.

Lali Espósito cumplió 31 años y los celebró en Madrid

