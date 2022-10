El nuevo eliminado de ¿Quién es la Máscara? reconoció: “Conozco a la gente del canal desde hace 30 años ”

Se descubrió quién estaba debajo de Pampa, la mulita

¿Quién es la Máscara?, el programa conducido por Natalia Oreiro, está llegando a su etapa final. El ciclo se despedirá de la pantalla de Telefe el próximo jueves y, por ende, quedan muy pocos personajes por descubrir. Sin embargo, el trabajo de los investigadores, Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani, Wanda Nara y Karina La Princesita Tejeda sigue siendo por momentos muy difícil. En la edición de este lunes, se enfrentaron todos los personajes que aún no habían sido descubiertos: Brillo, el unicornio, Pecas, la hamburguesa, Luz, la luciérnaga y Olaf, el vikingo, en la primera etapa, y Pampa, la mulita, Therry, el perro rockero, y Nieves, la leoparda, en la segunda.

Brillo se lució con Roar y los nombres que se arriesgaron fueron Diego Ramos, Nicolás Scarpino, Julio Iglesias jr. y Fernando Dente. Pecas cantó Selva y dijeron que quien se ocultaba allí podía ser Miguel Del Sel por dos, Fabián Domán y Ale Sergi. Luz interpretó Héroe y los investigadores se la jugaron por Ángela Torres, Daniela Herrero, Lali Espósito y Brenda Asnicar. Finalmente, Olaf hizo Should I stay or should I go y los encargados de descubrirlo dieron que podía ser Tomás Fonzi, Cachete Sierra, Alejandro Fantino y Germán Tripel. Así las cosas, el jurado tuvo que salvar a tres participantes y quién quedó para el duelo final fue la hamburguesa.

Campi se despidió del programa

Enseguida, Pampa interpretó Fue amor y arriesgaron que era José María Listorti, Peto Menahem, Patricio Giménez y Martín Campilongo. Therry cantó No hay forma de pedir perdón y los investigadores dijeron que era Javier Calamaro por dos, Amado Boudou y Juanse. Y para terminar Nieves cantó Baby y los nombres mencionados fueron Agustina Cherri, Sofía Pachano, Luz Cipriota y Sofía Morandi. Pero el jurado decidió mandar al duelo final a la mulita.

Sobre el final, fue el público el encargado de decidir quién continuaría en el programa y quién debería quitarse la máscara. Y el personaje salvado fue el de Pecas, por lo cual Pampa tuvo que quitarse el disfraz. Y así se descubrió que el famoso que se encontraba debajo de la mulita era Campi, tal como había arriesgado Karina. “Me divertía que yo conozco a la gente del canal hace 30 años. Estaba adentro del disfraz y les pegaba a los camarógrafos y a los sonidistas. Decían: ‘Este me conoce, ¿quién estará ahí adentro? Y no me sacaban”.

Guillermina Valdés fue eliminada de ¿Quién es la Mascara? el domingo (Telefe)

En la edición del domingo, en tanto, se despidió del programa Oli, la pez globo, y la figura que se encontraba debajo del disfraz no sorprendió demasiado. Y es que en las redes sociales ya se venía asegurando que quien se escondía en ese traje era Guillermina Valdés. Y, al confirmarse este dato, empezaron las especulaciones en torno a cómo le habría caído a Marcelo Tinelli que su expareja y madre de su hijo Lolo formara parte del ciclo que compite con Canta Conmigo Ahora, el formato que él conduce por la pantalla de ElTrece.

Lo cierto es que, lejos de toda polémica, Guillermina se mostró agradecida de haber podido participar en este ciclo. “Uno se quiere quedar no porque quiere ganar o competir, sino porque esto es maravilloso. Es como el Carnaval de Venecia, somos todas máscaras que nos cruzamos y son productores divinos, los coaches, son muchos”, expresó, muy feliz. Y cerró: “Tengo un nivel de exigencia muy grande y a veces me tocaba grabar un tema al otro día, y no sabía el registro, mi voz...y a veces no podía como yo quería”.

SEGUIR LEYENDO: