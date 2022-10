Susana Giménez mostró como pasa sus días en Uruguay: “Paz, naturaleza, alegría...”

La vida de Susana Giménez en La Mary (Instagram)

A mediados del 2020, en plena cuarentena argentina por la pandemia del coronavirus, Susana Giménez decidió radicarse en el Uruguay. La diva solía pasar sus veraneos en La Mary, la mansión que posee en la zona de José Ignacio, pero desde entonces decidió ese sería su lugar de residencia. Y a principios de este año, finalmente, logró obtener la ciudadanía del país vecino.

Sin muchas ganas de regresar a la Argentina, Susana rechazó la oferta de Telefe para conducir ¿Quién es la Máscara?, ciclo que finalmente estuvo a cargo de Natalia Oreiro. Pero, para sorpresa de muchos, si aceptó volver a subirse a las tablas de la mano de Gustavo Yankelevich, quien le propuso haber Piel de Judas en el Enjoy de Punta del Este. Así las cosas, la diva estuvo trabajando a sala llena del 16 de julio al 18 de septiembre, cuando decidió bajar el telón al menos por un tiempo.

De esta manera, la Giménez pudo volver a dedicarse de lleno a disfrutar de su chacra y de sus animales. Y quiso compartirlo con sus seguidores mediante un reel que publicó en su cuenta de Instagram, en la que se la puede ver jugando con sus perros, dándole de comer a los peces de su laguna privada, caminando entre las plantas y hasta charlando con su hija Mercedes Sarabayrrouse, mientras suena de fondo el tema I wish you love, de Rod Stewart y Chris Botti. “Mi vida en La Mary es esto: paz, naturaleza, alegría...”, escribió junto al posteo.

Hasta el mes pasado, Susana estuvo protagonizando Piel de Judas en el Enjoy

Cabe señalar que, en los últimos años, Susana estuvo algo alejada de la televisión. Una de las últimas apariciones que hizo fue cuando realizó un especial con Sebastián Yatra para una conocida plataforma de streaming. Luego, suspendió por un par de días las funciones de teatro para viajar a México a grabar LOL: Si te ríes, pierdes, un programa de Amazon Prime Video que todavía no fue emitido. Pero rechazó varias propuestas, incluida, la de conducir el ciclo que hoy ocupa el prime time del canal de las pelotas.

A la salida de la avant premiere de Argentina, 1985 , la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani y dirigida por Santiago Mitre que vino a ver especialmente, la diva fue abordada por un movilero de LAM quien le preguntó si volverá a trabajar en la pantalla chica local. “La verdad que no tengo ganas”, resumió Susana.

“La semana que viene me voy a Uruguay y después creo que me voy al mundial. Me voy a Qatar”, contó Giménez sobre su futuro inmediato. Pero rápidamente aclaró que no va a estar en el país árabe para trabajar, sino que disfrutará del fútbol como una hincha más de la Scaloneta. “Voy con Mercedes y los chicos. Sé que estará Marley por ahí, y tal vez haremos algo”, especuló. También descartó que fuera a hacer una entrevista con Wanda Nara para una plataforma de streaming con la que viene realizando distintas producciones.

Entonces, el cronista quiso saber por qué la diva prefirió no estar al frente de ¿Quién es la Máscara?. “No me pareció que era para mi, no era para mí. Es un programa donde no hay un premio, qué sé yo”, se justificó la conductora a la hora de dar motivos de la decisión que tomó. “No era para mí. Cada cual hace lo que le gusta. A esta altura de la vida hago lo que me gusta”, cerró con una sonrisa.

SEGUIR LEYENDO: