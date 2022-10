Desde Nueva York, Lola Latorre presentó a su novio Felipe Ossana

Lola Latorre y Felipe Ossana, de novios y a los besos en Nueva York (Foto: Instagram)

Hace algunos meses, Lola Latorre se separó de Jerónimo González Chávez luego de varios años como novios. Ahora, y mientras se encuentra disfrutando de unas vacaciones por Nueva York, la hija de Diego y Yanina Latorre presentó en sus redes sociales a su nueva pareja, Felipe Ossana.

Los novios se mostraron cariñosos, contentos y a los besos en distintas imágenes que Latorre compartió en su cuenta de Instagram. “Happy, Happy”, escribió Lola sobre una postal en la que se lo ve a Felipe contemplando la imponente ciudad estadounidense mientras disfruta de un café.

Felipe Ossana captado por Lola Latorre, su nueva novia (Foto: Instagram)

Después publicó una selfie donde él le está dando un beso en la mejilla, muy pegados y enamorados. Y ya en pleno “blanqueo”, Lola también republicó una story de él, en donde se los ve caminando de la mano por la ciudad. La pareja se quedará lo que resta de la semana en Nueva York, disfrutando de sus primeros pasos como novios.

De Ossana se sabe que es un economista egresado de la Universidad Torcuato Di Tella, además de que trabaja para una empresa argentina como analista senior de marketing. También es un apasionado de los deportes extremos como el ski y el montañismo, según se puede deducir de las publicaciones en su perfil de Instagram, en donde también se deja ver como alguien muy “amiguero”.

Lola Latorre feliz con su nueva pareja

Cuando Lola se separó de su novio anterior, lo contó también en sus redes sociales. Así fue como confirmó la noticia de su distanciamiento de Jerónimo González Chavez, con quien estaba en pareja desde la adolescencia: “No suelo hablar de estos temas por aquí, pero desde hace meses que preguntan esto así que voy a responderles; no, no estoy más de novia. Estoy sola y estoy súper bien. No tengo mucho más que decir, pero los amo igual”, expuso en sus Instagram Stories.

Luego, y durante un móvil con El ejército de LAM (América) mantuvo el mismo bajo perfil y aclaró que se trató de un desgaste interno después de varios años juntos y eligieron vivir la experiencia de estar solteros. Ángel de Brito, en tanto, le preguntó a Yanina qué había pasado y la panelista conjeturó sobre cuál pudo haber sido la causa: “Supongo que se desgató. Desde los 14 años que están juntos, ella tiene 21. Ninguno de los dos conoce vida sin estar juntos. Yo creo que se quieren divertir”, dijo.

Por otra parte, Yanina le tiró buena onda a Jerónimo, su exyerno: “Es divino, lo amo. Yo estoy haciendo el duelo”.

Lola Latorre y Jerónimo González Chavez confirmaron su separación en mayo de 2022 (Foto: Instagram)

A mediados de septiembre, Lola Latorre utilizó sus redes sociales para hablar de la salud de su mamá. De acuerdo a lo que contó Yanina previamente, padece “un colesteatoma”, que se trata de tipo de quiste cutáneo que afecta al oído medio.

Por tal situación, su hija respondió una serie de preguntas de sus seguidores y no dudo en responder cuando le preguntaron por la salud de la panelista. “¿Cómo estás por lo de tu mamá? ¿La estás ayudando? Pobre, va a estar re bien”, quiso saber un usuario. Inmediatamente, Lola contestó la duda de su seguidor: “Tengo un montón de estos mensajes sobre mamá. Estoy muy angustiada, pero tenemos mucha fe de que va a salir todo bien y se va a recuperar. La estamos bancando mucho”.

De esta manera, la hija de Diego Latorre reveló que está muy angustiada por el estado de salud de su mamá, quien está viviendo una dramática situación. “Esta sordera y este zumbido que tengo no se me va a ir hasta que me opere”, comentó la mediática en sus redes.

