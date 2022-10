Mientras L-Gante hablaba de su hija en Secretos Verdaderos, la beba daba sus primeros pasos

L-Gante hablo de su ex pareja y su hija en Secretos Verdaderos (América)

Fue una semana muy intensa para Elián Valenzuela, conocido por todos como L-Gante. El cantante de cumbia 420 estuvo en el foco de la tormenta tanto por los rumores de romance que lo vinculan con Wanda Nara, recientemente separada de Mauro Icardi, como por los conflictos que mantiene con su ex, Tamara Baéz, por la manutención y el régimen de visita de su hija Jamaica, de un año de edad.

Pero lo cierto es que, lejos de tratar de bajar su perfil, el joven tuvo un raid mediático este fin de semana que comenzó con su participación en La Noche de Mirtha, ciclo que se grabó en la tarde del viernes, dónde le confesó a Mirtha Legrand que con Wanda se estaban “conociendo”, y siguió con una entrevista mano a mano con Luis Ventura en Secretos Verdaderos, donde explicó cómo estaba su relación con su ex y qué sentía al no poder compartir el día a día con su beba.

Lo cierto es que, al tiempo que L-Gante hablaba en vivo en el programa de América, la pequeña Jamaica había comenzado a dar sus primeros pasos. Y fue su mamá la encargada de compartir el momento en sus redes sociales. La niña cumplió su primer año de vida el pasado 13 de septiembre y, aunque ya lograba sostenerse por sus propios medios, en la noche del sábado se animó a caminar sola con el aliento de Tamara.

Jamaica Valenzuela dio sus primeros pasos (Instagram)

“Verla y no verla me tiene mal. Un par de dificultades tengo, no la puedo ver todos los días. Me molesta el tiempo perdido, porque todo se puede recuperar menos el tiempo”, le dijo L-Gante a Ventura cuando el conductor le preguntó por su hija. Y, después de aclarar que la beba había sido buscada tanto por su ex como por él, por lo que seguía considerando que eran una familia, se mostró defraudado por las actitudes de Báez.

“Ya no quiero pensar en ella. Fuimos y volvimos varias veces, nos separamos tres o cuatro veces”, señaló el músico en referencia a Tamara. Y agregó: “Todo esto me da en no pensar en ella, yo pienso en mi hija”. Por otra parte, L-Gante le contó a Ventura que ya llevaba un par de meses durmiendo solo en su casa del barrio. Y que si su ex aseguraba que la relación se había terminado cuando apareció Wanda, había sido porque “vio mucha televisión”.

Cabe señalar que, además de efectuar una denuncia por violencia de género, la ex de Valenzuela lo acusó de haber entrado a su propiedad y llevarse autos y zapatillas, entre otras pertenencias. “Es increíble todo lo que se dice. Todas las mañanas me levanto para saber que se está diciendo de mí”, dijo él cantante en referencia a los escándalos que lo tuvieron como protagonista en los últimos días.

Y aclaró: “De todo lo que se dijo que ha pasado, solamente dos cosas fueron verdad: la vez que me chocaron y me querían echar la culpa a mí, me enojó y dije un par de palabras y la del otro día, con la policía, porque eran tres apuntándome con un arma. Me bajé bien y ellos hicieron un mal procedimiento, mirá si se les escapaba un tiro”.

