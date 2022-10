La incómoda reacción de Wanda Nara al ver las declaraciones de Mauro Icardi en su vivo de Instagram

La incómoda reacción de Wanda Nara cuando Mauro Icardi irrumpió en su vivo de Instagram

Este sábado Wanda Nara viajó a Uruguay e hizo una transmisión en la que respondió a las consultas de sus seguidores. Para sorpresa de los usuarios, Mauro Icardi irrumpió en escena para dejarle una seguidilla de mensajes. Todo esto pasó horas antes de que L-Gante en la mesa de Mirtha Legrand se animará a contar quecon la mediática “se están conociendo”.

En el vivo, mientras la hermana mayor de las Nara hablaba de su estadía en la Argentina y de sus proyectos laborales, el futbolista aprovechó para consultarle: “¿Cuándo venís?”. “Te extrañamos”, agregó junto a emojis de corazones rojos. Por sus gestos, Wanda no pasó por alto las palabras de su ex y le acercó el celular a Zaira Nara y a Kennys Palacios para que vieran lo que estaba ocurriendo. “Es muy fuerte. No contesto, pero es muy fuerte”, se la escuchó decir.

Antes de que la mediática diera por finalizado el vivo, se despidió de manera romántica. “¡Chau, mi amor! Te esperamos”, escribió junto a varios emojis de amor. Esta no es la primera vez que ocurre algo similar. A fines de septiembre, después de que la mediática confirmara su separación del papá de Isabella y Francesca, él irrumpió en una transmisión y escribió: “Te amo”.

L-Gante sigue causando repercusiones en los medios del país. Sin embargo, muchas personas estaban esperando que el cantante de cumbia 420 confirmara o no su relación con Wanda Nara en el programa de Mirtha Legrand, especialmente después de los escándalos que se desencadenaron tras su separación con Tamara Báez.

Al terminar las grabaciones de La noche de Mirtha, aseguraron que L-Gante había llegado a los estudios en la camioneta de la empresaria e incluso el host digital de la mesaza, Pepe Ochoa, confirmó que el artista iba a blanquear su romance con la mediática durante la cena. Sin embargo, cuando salió en pantalla la tercera noche de Legrand en El Trece, Elian midió mucho sus palabras y provocó más dudas que certezas.

“Simplemente, la verdad. La estoy conociendo, estamos conociéndonos”. Esa fue la frase que generó más repercusiones en la velada. “Qué bonita que está, está preciosa”, apuntó Mirtha. “Es linda mujer”, asintió el joveny más tarde agregó: “Es una buena mujer e inteligente”. “Y muy rápida mentalmente”, acotó Legrand cerrando de momento el tema.

L-Gante hablo de su relacion con Wanda Nara

“¿Querés decir que están en pareja, pero todavía no quieren un blanqueo? ¿Tienen una relación afectiva? ¿Tienen intimidad?”, insistió Calabró para que dijera concretamente la primicia, pero no lo consiguió. “Es lo que significa, y ese es el método que usan los medios. Hace poco tiempo no la conocía y ahora la estoy conociendo”, respondió el músico.

La conductora le preguntó si él llegó a cruzarse a Mauro Icardi, el exmarido de Wanda Nara, pero él dijo que no. “Yo me entero por la tele, no sé. No estuve con él al lado”. Calabró opinó que L-Gante le debería decir al futbolista que “esto ya no va más”, pero él se negó a hacerlo: “No, va a pensar que se lo digo por conveniencia”.

