Rusherking publicó un video con los momentos más románticos y divertidos que vivió con la China Suárez

Rusherking le declaró todo su amor a la China Suárez. “No hay nadie más, solo vos”

Desde que confirmaron su noviazgo algunos meses atrás, la relación entre Rusherking y la China Suárez avanza día a día. Es por eso que, el artista publicó un video en su cuenta de Tiktok e Instagram con algunos de los momentos más románticos y divertidos entre ambos. Desde fotos de viajes, backstage hasta viajes en avión, en el auto, entre otras cosas.

“¡Sean felices mis locos! Sin importar lo que les digan. Corta la bochita. Gracias por escuchar y disfrutar Perfecta tanto como yo´”, escribió el cantante en la portada del video. Asimismo, a la publicación le puso de fondo la música de Perfecta, la última canción que estrenó el cantante.

Justamente, mientras mostraban el backstage del videoclip, la pareja confesó que dará un nuevo paso en la relación. En medio de la filmación, en tono bromista, la China Suárez se puso en el rol de periodista y buscó la declaración del cantante.

“Rusher, Rusher, es un minuto por favor”, expresó la China Suárez mientras corría a su novio, pero él le responde: “No voy a dar notas”. “¿Es cierto que te vas a casar?”, insiste ella, a lo que él lanzó sin dudar: “Sí”.

Rusherking, Dread Mar I - Perfecta (Official Video)

La China Suárez y Rusherking están cada vez más enamorados y dieron indicios de que podrían formalizar la relación. Recientemente, la popular actriz publicó un video romántico en Instagram en la que aparece junto al cantante. Esta historia disparó los rumores de un supuesto compromiso.

En dicho video, Eugenia y Thomás están abrazos, muy acaramelados y en sus dedos anulares lucen anillos similares. De fondo, se escucha la canción “Perfecta”, que el cantante le dedicó a su pareja y en cuyo clip ella es protagonista. El tema hizo en colaboración con Mariano Castro, líder de, Dread Mar I.

La semana pasada, el músico estuvo en la mesa de Juana Viale y justamente habló del mencionado tema: “Sí, sí, habla del amor. Hace mucho que no sacaba una canción así, se la escribí a la Chinita, y Dread se sumó”. En tanto, se refirió a la posibilidad de hacer una colaboración con la ex Casi Ángeles: “Sí, vamos a hacerlo. Nunca lo hablamos, me lo han preguntado y nunca nos juntamos a escribir. Seguro se va a dar en algún momento”.

La China Suárez y Rusherking generaron rumores de compromiso

Por su parte, la China fue noticia porque se cortó el pelo ella misma, pero el resultado no fue el esperado. “Me corto el flequillo con ustedes...”, escribió Suárez en su cuenta de TikTok junto con un video en el que tal cual su descripción, se cambia el look delante de cámara. Así, tijeras en mano, se la ve muy concentrada tomándose el pelo frente al espejo y luego del primer tijeretazo... “Creo que la cagué. Una guerrera persevera”, escribió.

Insistente, tal como se describió en el video que compartió, volvió a cortar y a repetir, esta vez en voz alta, que la cagó. Sin embargo, luego de un corte mostró cómo le quedó su nuevo look y consiguió miles de “Me gusta”. No es la primera vez que se corta sola el pelo, en el 2020 luego de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, usó el pelo por debajo de los hombros y en un momento, al querer mantener el largo en vez de ir a su estilista, fue ella quien se lo recortó.

El corte se lo realizó durante su estadía en Madrid, España, donde estuvo para presentar la película que filmó allí, Objetos, con Álvaro Morte y Verónica Echegui. “Bueno, terminamos el junket de prensa de Objetos en Madrid. Ayer me agarró la locura a la una y pico, y me corté el flequillo”, había contado en su cuenta de Instagram donde al postear su nuevo peinado recibió cientos de elogios: “Hermosa”, “Divina”, “Hay algo que nunca vas a lograr... que algo te quede mal”, “Naaaaa te queda muy lindo”.

