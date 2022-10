Del seguimiento que le hizo el FBI por el atentado a las Torres Gemelas a la canción suya que odia: 42 hechos no tan recordados de Ricardo Arjona

Ricardo Arjona, a pesar de su controversial poesía, logró ganarse la aceptación de todo tipo de público

1. Nació el 19 de enero de 1964 en Jocotenango, Guatemala. Su nombre completo es Édgar Ricardo Arjona Morales.

2. Su madre se llama Noemí Morales. Su padre, Ricardo Arjona, era docente, pero además trabajaba de serenatero: daba serenatas en el pueblo. Tiene dos hermanas, Ingrid y Verónica.

3. En una entrevista del año 2017 Arjona narró que su tía podría haber sido su madre. La mujer estaba enamorada de don Ricardo y le pidió a su hermana que le escribiera unas cartas. “La barbaridad que yo dije, y que a mi madre no le gustó nada, fue que mientras mi madre le escribía las cartas románticas a mi tía para mi padre, mi madre un día le dio a mi padre lo que mi tía no le había dado. En Guatemala se dice ‘meter la pata’: cuando se mete la pata es porque queda embarazada. Entonces nació mi hermana. La historia no le acabó de gustar a ninguna de las dos. A una, mi tía, porque quedaba como poco inspirada. Y a mi madre por excesivamente atrevida, ¿no?”.

4. Cursó parte de la primaria en un colegio de religiosas. A los ocho años se le ocurrió preguntar si Jesús había tenido novia. Lo castigaron haciéndolo pasar una hora al sol, todos los días y por cinco semanas.

5. De esa escuela de monjas guarda muy malos recuerdos. “La directora, Sor Olga, nos pegaba a mí y a mis compañeros con un llavero en la cabeza. Nos jorobó la vida por mucho tiempo, pero un día se enamoró de un tipo, soltó los hábitos y se casó”.

6. Reconoce que “de niño era muy amiguero y revoltoso. Siempre me gustó la calle y esto me traía problemas con mis padres”. Se lo demostraron al cambiarlo del colegio católico a otro con un régimen semimilitar.

En una entrevista Ricardo Arjona dijo: "Yo no me ocupo en tener una biografía, mi vida está plasmada en mis canciones" (AP)

7. La primera canción que aprendió fue “Mi árbol y yo”, de Alberto Cortez, pero terminó detestándola porque su papá lo obligaba a cantarla en todas las reuniones familiares.

8. Su primera guitarra se la regaló su papá. Al principio no le gustaba pero se comenzó a entusiasmar. Ganó cuatro festivales entre escuelas con canciones compuestas por su padre a las que hizo pasar como propias.

9. A los 12 años compuso sus primeras canciones “para demostrarme a mí mismo que podía hacerlo”. Su mamá no apoyaba sus sueños de músico. “Quería que yo fuera maestro como mi padre o que fuera militar. Ella era muy dura, muy dura. Al asunto de la guitarra le llamaba el chalangán-chalangán. Y me decía: ‘No quiero que te vuelvas a meter con tu chalangán-chalangán al cuarto, porque no lo aguanto más, no lo aguanto. Ponete a estudiar, vago, hacé como tu papá, conseguite un trabajo’”.

10. Además de la música es un apasionado de los deportes. Ama el fútbol y el básquet.

12. Gracias a su altura de 1,95 y su habilidad se destacó en básquet, tanto que lo convocaron a la Selección de Guatemala. Su pasión era tal que renunció a una beca universitaria en una de las mejores universidades privadas de Guatemala para seguir jugando.

Cuatro veces fue elegido Ricardo Arjona como el mejor jugador de básquet de Guatemala

13. Como basquetbolista, durante 18 años mantuvo un récord en su país: los 79 puntos que anotó para su equipo, Leones de Marte, en un partido.

14. Después del récord se planteó cómo seguir. Decidió abandonar el básquet: “En mi país no tenía potencial de desarrollo”, explicaría al viajar a México para iniciar su carrera como músico profesional.

15. La pasión por ese deporte no se apagó. Cada vez que viaja a Estados Unidos asiste a partidos de la NBA. Es un fan declarado de Michael Jordan y los Spurs.

16. Comenzó Arquitectura e Ingeniería en Sistemas pero terminó en Ciencias de la Comunicación, donde logró su título. “Para que mis padres se quedaran tranquilos y me disculparan por haber renunciado a aquella beca universitaria”.

17. Contó que eligió Comunicación porque era una de las pocas que no tenía matemática ni álgebra. De lo que le enseñaban lo que mejor le salía eran los eslóganes.

Ricardo Arjona es muy discreto cuando se trata de su vida privada (Franco Fafasuli)

18. Trabajó en una agencia redactando eslóganes para campañas publicitarias. “Me pedían uno sobre cualquier cosa y lo resolvía ¡sin tener que ir a una oficina!”. Reconoce que muchas de sus canciones son como eslóganes como la que dice: “El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo”.

19. Su primer disco, Déjame decir que te amo, lo grabó a los 21 años gracias a una novia que le arregló una cita con una discográfica sin que él lo supiera.

20. Dice que “es un disco horrible; yo era muy joven e hice demasiadas concesiones”. Asegura que cada vez que pasa por una disquería y encuentra el álbum, compra todas las copias que haya para garantizar que nadie se lleve una.

21. Durante cinco años ejerció como maestro en una escuela rural. Cierta vez le tocó un grupo algo revoltoso, así que hicieron un pacto: de 7 a 10 les daba clases y ellos prestaban atención; las dos horas que quedaban jugaban al fútbol.

22. Al saber su “metodología”, padres y docentes se quejaron al Ministerio. Mandaron a un funcionario a evaluar a los alumnos y resulta que todos sacaron muy buenas calificaciones.

Un salón de la Universidad de San Carlos de Guatemala donde estudió Ricardo Arjona lleva su nombre y también una calle de su ciudad natal

23. En sus comienzos escribía canciones para otros músicos que pronto se convertían en éxito, pero como cantante su gran oportunidad no llegaba. Uno de sus éxitos fue un rap que compuso para… Las Tortugas Ninja.

24. De joven viajó a la Nicaragua sandinista. Al volver su mamá quemó en el patio los nueves tomos de Lenin que había comprado.

25. En 1988 voló a la Argentina y se quedó tres meses. No cantó en teatros sino que se puso a entonar sus canciones como músico callejero en la peatonal Florida o en un bar de la calle Suipacha. Asegura que fue el momento más importante de su vida en cuanto a procesos creativos.

26. En Buenos Aires conoció a Leslie Torres, una puertorriqueña. Es la madre de sus hijos, Ricardo y Adria.

Ricardo Arjona y una de sus hijas. “Lo admiro a él y admiro su creatividad y humor”, proclama Adria Arjona, que creció en Ciudad de México, a los 12 se radicó en Miami, a los 18 en Nueva York y ahora reside en Los Ángeles (Instagram)

27. Con Leslie se casaron en Las Vegas en 1992 para luego radicarse en México. Tras diez años, en 2002 el guatemalteco anunció su divorcio en medio de un escándalo judicial, en el que Leslie lo acusaba de “violencia física, moral y amenazas”. “Sufrirá la descendencia, las infamias de tu boca”, le respondió el cantante con el tema “Para bien o para mal”, una vez finalizada la batalla por la tenencia de los niños.

28. Con su divorcio aún no concluido, ya que paseó durante siete años por los juzgados de México y Estados Unidos, blanqueó su relación con Deisy Arvelo, madre de su hijo Nicolás, con quien en 1998 había grabado el video de la exitosa “Dime que no”.

29. En 1990 se instaló en México. En 1993, Sony aceptó producir Animal nocturno. Fue su primer gran éxito. Vendió un millón de copias.

30. Afirma que le gustaría escribir como Gabriel García Márquez, “la única persona a la que le he pedido un autógrafo”.

31. “Latinoamérica padece una herencia histórica desabrida. Venimos de españoles que llegaron con la idea de volverse. Es una tierra condenada a padecer. Nuestros políticos tienen ganas de saquear y largarse. Pero no pasó con los gringos, que vinieron para quedarse. Nacimos chuecos y nos mantuvimos así de inestables. Claro que en ese fango han nacido flores fantásticas… No me imagino a Gabriel García Márquez escribiendo lo suyo en Suiza o Bélgica. Tal vez Colombia no sea el mejor lugar para vivir, pero sí lo es para crear. También Cuba tiene cosas fuertes que me ayudan como compositor”. (Ahora, marzo, 2001).

Robi Rosa, productor de Ricky Martin, definió a Ricardo Arjona como “el Serrat de los supermercados”

32. No puede salir a cantar sin calzoncillos y medias nuevas. Tiene que entrar al escenario sí o sí con el pie derecho.

33. Su comida favorita son los frijoles revueltos.

34. “A principios de los 90, yo hacía un concierto en el Ópera cuando de pronto gambeteando por las butacas de un balcón, sin avisar, Maradona se asomó cantando a los gritos ‘Te conozco’. La Mano de Dios saludaba desde arriba al ritmo de la canción con la clara sonrisa de Claudia (Villafañe) a su lado. El más grande de todos había venido al concierto. Lo vi varias veces más, cada una me dejó una camiseta, quizás la más importante de todas fue cuando irrumpió en un balcón donde yo estaba en la Bombonera solo para darme un abrazo, se quitó la emblemática de Boca y me la dio. Yo no sé adónde va uno a parar, pero adonde hayas ido, que tengan un balón y una camiseta con el 10 para recibirte”, escribió en su Instagram cuando murió el inolvidable Diego Maradona.

35. Compuso el tema “Asignatura pendiente” para que lo interpretara Ricky Martin. Ambos artistas no se conocían. El boricua quería un tema en particular y para eso le contó su vida por teléfono y por mail.

Ricardo Arjona solía andar con un pequeño grabador. Lo prendía para dejar registradas las ideas que se cruzaban por su mente

36. En 2014 durante un concierto en la Argentina cantaba la canción “Minutos” y se tragó una mosca. “Había un puente musical que me salvó la vida. En ese puente musical yo tuve que tomar una decisión de vida o muerte. Es asqueroso lo que voy a decir. Yo intenté con el micrófono —alejado, por supuesto— de ver como lo sacaba para no emitir los sonidos esos con micrófono en mano. Como vi que el tipo no salía, opté por mandarlo para adentro”, añadió, haciendo la acción de tragar y generando carcajadas. “Me dijeron después que estos animalitos tienen mucha proteína. Me lo comí y ya pude seguir cantando”, contó en una conferencia de prensa en Miami.

37. Ama a Jerry, el ratón de los dibujos animados Tom y Jerry, pero detesta al Correcaminos.

38. Asegura que en sus conciertos nunca mira a los espectadores de primera fila porque sabe que está compuesta por patrocinadores, o personas que, en realidad, “no quieren estar ahí”, y que muchas veces no siguen su trabajo. “Nunca me quedo con el ojo pegado en un lugar, trato de ver como uno al todo”.

39. Luego de los ataques contra las Torres Gemelas del 2001, el FBI lo investigó por la letra de “El Mesías”, que habla de la llegada de un profeta a Nueva York. “Sí hubo. Aunque parezca extraño, hubo un acercamiento de algún agente que escribió sobre mi persona... No pasó a más, yo creo que fue un requisito que se le pidió a un agente y tuvo que darle seguimiento. Yo no hablé con ellos, hablaron con la gente que trabaja conmigo”, explicó en una conferencia de prensa. “El terrorismo es una desgracia, es un recurso terrible”.

Ricardo Arjona nunca ha sido demasiado simpático con la prensa. Aunque tiene un manejo único del público sobre el escenario, tampoco suele sociabilizar demasiado fuera de él. Y entre sus colaboradores, se ha hecho fama de ser un tipo bastante gruñón y difícil a la hora de trabajar

40. Con 15 álbumes de estudio grabados, dos en vivo y 21 recopilaciones, lleva vendidos más de 25 millones de discos. Ganó un premio Grammy, un Grammy Latino, dos premios Lo Nuestro y tres Billboard.

41. Entre los versos que no volvería a escribir está el que dice “Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies, sé que roncas por las noches”. Asegura que no solo no escribiría esa frase sino toda la canción “Te conozco”, pero que la sigue cantando porque es una de las que más le pide su público.

42. No le gusta cuando al entrar a algún lugar ponen un tema suyo para homenajearlo. Inmediatamente pide que lo saquen porque para él es un padecimiento. En su casa jamás se escucha su música.

El album de Ricardo Arjona “Sin Daños a terceros” vendió medio millón de copias en 24 horas. El video de "Fuiste tú" alcanzó un billón de reproducciones en Youtube

