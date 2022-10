Susto en el escenario: Víctor Laplace se desmayó en plena función, se levantó y siguió con la obra

Víctor Laplace

Víctor Laplace se descompensó y se desmayó en medio de una función, pero de inmediato tras el susto se sobrepuso, se levantó y siguió con la rutina. Fue cuando estaba realizando la obra que protagoniza con Esteban Barrera y Nacho Cabello, Piensa en mí, el amor y el desamor hecho canción, en el Teatro Roma de Avellaneda.

La periodista Pilar Smith fue la encargada de difundir la noticia a través de sus redes sociales y aclaró que el artista “se recuperó del desmayó y continuó con la obra teatral”. Desde las cuentas oficiales de la sala y del actor aún no dijeron nada respecto a cómo continúa su salud.

Víctor Laplace se desmayó sobre el escenario (Crédito: Pilar Smith)

Con autoría de Rafael Bruza, la pieza está dirigida por el mismo Laplace y desde la sala donde se realizó anoche la función la describieron: “Una obra de artistas trashumantes, cantantes de bolero que recuerdan su propia vida, que bien puede ser la letra de alguno. Una obra que, como los boleros, habla de vidas atravesadas por el amor. Una obra que cuenta con que sus actores estén también dispuestos a ser trashumantes: que puedan hacer teatro, no solo en los teatros. Y muchas veces lo que es aún mejor, constituir un espacio que no lo era, como teatro”.

El año pasado el actor de 79 años había preocupado a sus seguidores tras dar positivo de coronavirus y tanto él como sus compañeros en la pieza Rotos de Amor, Osvaldo Laport, Roly Serrano y Antonio Grimau, habían tenido que aislarse.

El año pasado, invitado a PH, Podemos Hablar, el actor había hablado de su salud y sus ganas de parar un poco la pelota y de su salud: “Hago un ejercicio bárbaro trabajando mucho con la boca por esta afonía que tengo. Quise venir porque me parece que tenía que venir. La muerte no es un tema para mí, porque desde hace mucho tiempo entendí que al momento de irse tiene que devolver más o menos lo mismo que fue. Devolver este cuerpo que nos dieron de la manera más limpia que se pueda es una tarea maravillosa. Tengo cuatro o cinco proyectos a los que sé que no voy a llegar”.

Sobre cómo sería su futuro laboral, se había hablado en tercera persona: “Hiciste bien en retirarte, en salirte del centro de la escena suavemente. También estuvo bien que te hayas quedado en Tandil, plantando los árboles que te gustan tanto. Te llaman, pero ya no tenés la misma memoria que antes, entonces te cuesta mucho aprender los textos. Ya no sos un problema para nadie. Me gustaría seguir viendo a mi nieta crecer, y a mis hermanos que los amo”.

El actor que inmortalizó a Perón en cine y teatro se muestra muy activo siempre en su cuenta de Instagram, donde tiene más de once mil seguidores y se define como “Actor. Director de cine y teatro. Guionista. Productor” y asegura: “Me identifico con cada proyecto que realizo”. Allí, suele subir fotos y videos de él recitando poemas, muchos de ellos de su autoría, además de imágenes de sus proyectos laborales.

Uno de sus últimos trabajos audiovisuales fue el año pasado, cuando hizo Perón responde, el que definió como “mini episodios sobre el proyecto de Nación que pensó Perón” que salían a través de la web.

