El gesto de la China Suárez con Pampita luego de su peregrinación a Luján

Pampita y China Suárez y otro acercamiento en el mundo virtual

Como todos los años, el sábado pasado miles de argentinos peregrinaron a Luján para dar las gracias, presentar sus peticiones o cumplir sus promesas a la Virgen. Los peregrinos, en su mayoría jóvenes, no dudan en caminar los 60 kilómetros que implican llegar a la Basílica. Entre tantos rostros anónimos se destacó uno muy conocido: Carolina Pampita Ardohain participó de la celebración para agradecer y pedir la protección de la llamada Patrona de los argentinos.

Pampita volvió a participar en la Peregrinación a Luján (IG / pampitaoficial)

En sus redes, la conductora compartió su experiencia con diversas imágenes que mostraban todo lo que fue viviendo. Una foto abrazada a su pareja, Roberto García Moritán, otra ya en la Basílica junto a su hermano y algunas con las amigas que la acompañaron. Entre las imágenes, quizá la más conmovedora era esa foto con un retrato de Blanca, la hija que tuvo con Benjamín Vicuña y que falleció hace 10 años. La foto algo borrosa, quizá mal enfocada y alejada de esa perfección a la que nos tienen acostumbradas las producciones de la conductora impactaba por lo simbólica y porque mostraba a esa Pampita mamá que lleva a su hija en su mano y en su corazón.

Las imágenes subidas por Pampita recibieron 530.991 “Me gusta” y entre tantos corazones, uno llamó particularmente la atención: el que puso Eugenia China Suárez, ex pareja de su ex, Benjamín Vicuña. No es la primera vez que la actriz le dedica a la conductora un lindo mensaje. También lo hizo cuando nació Ana Carolina, la hija de la conductora con Moritán cuando le escribió “Feliz nacimiento bebita linda”. Se sabe que en el mundo virtual estos pequeños posteos resultan enormes.

El domingo, Pampita además de las imágenes había escrito un conmovedor mensaje: “Gracias a todos por esta maravillosa peregrinación! Todo esto fue posible Gracias a cada uno de ustedes! La energía conjunta, la ayuda mutua, la paciencia, la generosidad, estuvo en todos los que emprendimos este viaje espiritual esta mañana. Cada uno de esos pequeños gestos entre nosotros nos dieron la fuerza para dar cada paso. Gracias por la valentía y la entrega”, comenzó escribiendo la modelo en su cuenta de Instagram acompañado de varias fotos con sus familiares y amigos.

“Que todas nuestras oraciones sean escuchadas. Que nuestros seres queridos y nuestra querida Argentina tengan un buen año! Gracias hermosa a Virgen de Luján por recibirnos en tu casa! Por las lágrimas de amor que brotaron cuánto te tuvimos enfrente! Protégenos bajo tu manto, cuídanos mucho, cura nuestras heridas y acompáñanos siempre!”, cerró la conductora.

Pampita y Barby Franco en la peregrinación a Luján del año pasado cuando fueron sorprendidas por la lluvia

El año pasado Pampita estuvo entre los miles de peregrinos y compartió en sus redes por qué participaba de una de las manifestaciones de fe más importantes de la Argentina. “Vine para agradecer y para proteger a la familia. Estoy agradecida de la experiencia y la oportunidad. Soy muy devota de la Virgen y le estoy muy agradecida”, mencionó con lágrimas en los ojos en un video que compartió en sus redes sociales. En sus posteos también narró un pequeño percance que no le impidió llegar a la Basílica. Durante el trayecto se largó a llover y los peregrinos comenzaron a improvisar pilotos con bolsas de residuos. Acostumbrada a vestir con los mejores diseñadores argentinos, la modelo no tuvo problemas en pedir una de esas bolsas para protegerse de la lluvia y seguir andando.

En esta ocasión, el buen tiempo acompañó a los peregrinos. Pampita llegó a la Basílica y ante la Virgen de Luján puso sus deseos y sus agradecimientos. En su mano llevaba a Blanquita porque para la fe de los cristianos, María como Madre de Jesús sabe comprenderla. Por su parte la China mostró que la relación entre ambas no es de amigas pero tampoco de enemigas.

