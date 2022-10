Luciano Castro y Flor Vigna realizaron una actividad creativa en su intimidad

Luciano Castro y Flor Vigna

Artistas completos, además de actuar y ella cantar, Luciano Castro y Flor Vigna ahora se animaron a pintar y compartieron las fotos de sus cuadros en sus redes sociales. “Pintó pintar con Luciano”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram junto con la foto del bastidor donde se veía que había realizado algunos dibujos de plantas verdes y el símbolo del Yin y Yang.

Más tarde, la conductora compartió una imagen de su obra terminada, donde además se ve el fondo rojo de su cuadro. De esta manera, la pareja disfrutó de llevar a cabo esta actividad artística con el objetivo de expresarse y dar rienda suelta a la creatividad.

Flor Vigna y Luciano Castro pintaron un cuadro juntos para darle rienda suelta a su creatividad

Vigna y Castro blanquearon su romance en octubre del año pasado, luego de dos meses en los que vivieron su relación a escondidas. Y desde que se mostraron públicamente en el gimnasio de Zona Norte en el que se conocieron, viven su amor de manera libre y dan cuenta de ello en las redes sociales.

A mediados de julio, la pareja disfrutó de unas vacaciones románticas en Nueva York. La bailarina compartió en sus historias de Instagram una serie de videos que daban cuenta de su felicidad. Primero, se mostró en un supermercado, bailando entre las góndolas e imaginando un posible siguiente paso como artista. “Flasheando videoclip”, escribió debajo, mencionando a Luciano. Cabe recordar que el actor protagonizó el video musical de “Uy”, el lanzamiento de Flor como cantante, donde tuvo una jugada participación.

La siguiente historia reflejó las altas temperaturas que vivieron en la Gran Manzana. En las imágenes, Luciano apareció retorciendo su remera cerca de una fuente con agua. De fondo sonaba “Mi bebito fiu fiu”, el viral de moda, y todo termina en un apasionado beso de novios. Luego, Flor tomó el protagonismo y se mostró cruzando la calle con una sonrisa.

Las imágenes de las vacaciones de Flor Vigna y Luciano Castro en Nueva York

Por otra parte, a nivel laboral Luciano se prepara para debutar en el verano en Mar del Plata el próximo 27 de diciembre con la obra El Divorcio, junto a Natalie Pérez, Pablo Rago y Carla Conte, quien entró en reemplazo de Leticia Brédice. La actriz quedó desvinculada de la producción de Javier Faroni luego de tener un cortocircuito con el director Nelson Valente.

“Yo no me fui de ningún lado, a mí me echaron. Si entrás en una compañía, el otro no tiene empatía, y el director dice en el segundo ensayo: ‘Leticia no quiero que vengas’. Entonces, yo no tengo que seguir”, aseguró Brédice sobre sus diferencias con el director en una entrevista telefónica con Intrusos (América).

La obra El Divorcio es una comedia, escrita y dirigida por Valente, en la que en una cena entre dos parejas de amigos, una de ellas que viene de remontar la relación tras varios meses de separación, comparte con la otra los secretos del método que utilizaron para lograr su reconciliación. Todo indicaría que es un método de probada eficacia… El punto es que no todas las parejas son iguales y, a partir de aquí, se suceden un sinfín de situaciones divertidas.

Como anticipo, se había anunciado que el espectáculo tendrá funciones preestreno en la ciudad de Rosario los días 21 y 22 de octubre. Luego se presentarán en Mendoza, el 28, 29 y 30 de octubre. Asimismo los días 4, 5 y 6 de noviembre llegarán a Uruguay y el 19 y 20 del mismo mes se presentarán en Paraguay.

