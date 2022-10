Un camarógrafo de El Trece rompió en llanto al aire por la muerte de César Mascetti: “Se fue un hermano”

Un camarógrafo de El Trece se quebró en vivo por la muerte de César Mascetti (Video: El Trece)

La noticia del fallecimiento de César Mascetti llenó de congoja a los medios de comunicación y muy especialmente a los trabajadores de El Trece, con quienes el periodista y conductor oriundo de San Pedro compartió buena parte de su carrera. Así fue que distintos compañeros dieron su testimonio en el noticiero del mediodía que tiene la señal y despidieron al aire de la pareja de Mónica Cahen D’Anvers.

Uno de ellos fue el camarógrafo Hernán Ramos, con quien compartió numerosas coberturas. “Es un día muy triste, estamos todos conmovidos. Tenemos un grupo de cámaras y estamos todos hechos mierda... Me quiebro, perdón”, dijo en un enlace telefónico y con la voz entrecortada por la angustia que le produjo la noticia.

“Estoy muy triste porque era un tipazo, un tipazo. Salíamos a laburar para Nave César y terminábamos en los carritos de la Costanera. Nos invitaba a comer”, contó Ramos para ilustrar el compañerismo de Mascetti. Y luego contó una anécdota que “los que saben de fútbol, se van a cagar de risa”.

“Todos los miércoles yo iba al entrenamiento de Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el año 96 y estaba (Timoteo) Griguol, el técnico del equipo. Y un día Griguol me manguea naranjas: ‘Che, decile a Mascetti que nos mande naranjas para los muchachos’. Le conté a César, y él enseguida me dice: ‘El miércoles que viene te traigo’”, comenzó a contar.

Cesar Mascetti y Mónica Cahen D'Anvers junto a todo el equipo de Telenoche y sus familias para celebrar el Martín Fierro de Oro

“Las paso a buscar y eran 4, 6 cajones de naranjas y las llevo al entrenamiento. ¿Qué pasó? Gimnasia ganó, así que se hizo una cábala y todos los miércoles tenía que ir a buscar las naranjas para llevarles”, dijo y provocó las risas de todos en el estudio. “César después me dice: ‘Che, decile a Griguol que de Córdoba me mande salames de Caroya’. Entonces yo iba con naranjas para allá y volvía con salames para acá”, remató el camarógrafo.

También dio otro recuerdo de César, aunque desde un aspecto más personal. “Cuando lamentablemente me balearon, ese año recibimos el Martín Fierro de Oro y me lo dedicó. Así que tengo el recuerdo... No puedo hablar”, se interrumpió ante la emoción. Como festejo por el galardón, Mascetti invitó “a todo el noticiero a comer a su casa de San Pedro, con las familias. ¿Se acuerdan? Eramos una multitud y no tuvo reparos en invitar a todos. Que Dios lo tenga en la gloria, se fue un hermano. No puedo hablar más, chicos”, cerró Ramos su emotivo testimonio.

Mascetti murió este martes 4 de octubre, a los 80 años. Periodista de gran carrera, durante años fue la cara visible de Telenoche, el noticiero de El Trece, junto a su esposa, Mónica Cahen D’Anvers. La noticia de su muerte fue confirmada por el Municipio de San Pedro, que en un comunicado lamentó la muerte del conductor, que hace un largo tiempo enfrentaba un cáncer biliar. Según trascendió no habrá velorio y sus restos serán inhumados mañana en la bóveda familiar del cementerio de San Pedro.

César Mascetti falleció a los 80 años

Mascetti nació en la localidad de San Pedro, el 9 de diciembre de 1941. Se formó en periodismo por la Universidad Nacional de La Plata. Sus inicios fueron en el mencionado El Independiente, el periódico fundado por su abuelo Alejandro Mascetti en 1892 y luego continuado por su padre, César Mascetti.

