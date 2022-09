Un participante de Canta Conmigo Ahora sedujo a Anita Co y Jairo les dedicó un tema

Miguel Angel Rodas canto "Porque yo te amo", de Sandro (Video: Canta Conmigo Ahora)

“Momento ShowMatch” en la emisión del lunes de Canta Conmigo Ahora (El Trece). Con su infalible olfato para detectar situaciones que se salen del libreto pero que son atractivas para el show, Marcelo Tinelli notó cómo el participante Miguel Ángel Rodas miraba y señalaba hacia un lugar específico durante su seductora interpretación de “Porque yo te amo”, clásico inoxidable de Sandro.

Ni bien terminó su performance, el conductor le preguntó sin vueltas. “¿A quién le dedicaste esta canción, que señalabas con el micrófono así?”, quiso saber Tinelli. Y aunque intentó evadir una respuesta, Rodas finalmente confesó: “A la señorita Anita Co”, en relación a una de las 100 jurados del programa. “¿Por qué esta dedicación? ¿Hay algo especial que nos sepamos?”, insistió el conductor ante el nerviosismo de la actriz y cantante, quien también intentó eludir la cuestión. “No la quiero incomodar, ¿pero hay algún romance, algo que se está gestando?”, le preguntó Tinelli.

“No, Marcelo, yo supongo que hay cuestiones platónicas... Yo creo que perdí la capacidad de amar. Me han malherido y quedé ahí... Mordí banquina y nunca más volví a la ruta. Me da miedo, tengo fobia a las relaciones”, dijo Anita. “Pero le confieso que él es nuestro Julio Sosa...”, agregó y esto hizo que el pecho de Miguel se inflara y diera un paso hacia adelante. Ahí nomás, Tinelli lo agarró del brazo y lo acompañó a subir hasta donde estaba la jurado.

Un participante de Canta Conmigo Ahora sedujo a Anita Co (Video: El Trece)

“Esto es como en el colegio, cuando llevaba a un amigo a presentarle a una amiga”, describió Marcelo ante la timidez de Anita, que crecía y crecía. “¿Cómo nace esto? Porque acá hay un romance que yo estoy descubriendo...”, quiso saber el conductor, asombrado por el cruce. “Hay un pasillo ahí atrás, donde uno no debería cruzarse con la gente, pero a veces una se cruza y pueden pasar algunas cosas”, dijo ella, misteriosa. “Él es una persona muy seductora: si yo lo dejara solo en una habitación con un florero, conquista al florero”, completó Anita. “¿Usted se siente conquistador de floreros?”, quiso saber Tinelli. “Ni de casualidad, en lo más mínimo. Yo conquisto lo que me gusta”, dijo Miguel Ángel.

“¡Traicionera, traidora!”, gritó desde abajo Almita, otra de las jurados, quien había sido seducida previamente por Rodas. “Marcelo, lo estoy macerando desde hace dos meses y medio. Y me lo agarra la Anita Co y me lo arrebata de las manos”, agregó y despertó las carcajadas. “Mi tía Susana Rinaldi, después de haber tenido problemas con mi tío, Osvaldo Piro, me dijo: ‘Nunca te fijes en un tanguero’”, dijo Anita, como queriendo desechar el romance con Miguel Ángel. Sin embargo, ese fue el pie para que Tinelli le diga al participante que aproveche y le cante algo especialmente a ella.

Y después de cantarle “Por debajo de la mesa” mientras la miraba a los ojos, sellaron todo con un beso que celebraron tanto el conductor como casi todos los jurados con una gran ovación. “¡Tremendo esto! Ya está”, festejó Tinelli. “Me comprometo a respetar mi rol como jurado y ser imparcial...”, atinó a decir Anita después del beso.

Miguel Ángel Rodas y Anita Co se dieron un beso (Fotos: Ramiro Souto)

Después de que Miguel Ángel contara que está separado “hace un mes y medio” y Anita de definirse como “un alma libre”, Tinelli dijo: “Me encanta haber podido concretado una pareja en este programa. Es la primera vez que se nos ha dado...” y aprovechó para pedirle a Jairo -que esta semana está integrando el jurado- que les dedique un tema. Y el cantante romántico les dedicó a capella un fragmento de su clásico “Los enamorados”.

“Lo único que me duele un poco es el corazón roto de mi amiga Almita...”, concedió Tinelli. “Este chico es una rata inmunda, un animal rastrero, una escoria de la vida...”, contestó la jurado recitando parte de la canción de Paquita La Del Barrio. Acto seguido, reveló que en el cumpleaños de Gianinna Giunta -otra de las jurados-, “Rodas estuvo piqui-piqui con Patrissia Lorca...” y sorprendió a todos.

“¿Por qué contás cosas que no tenés que contar?”, exclamó Lorca. Alma, además, contó que pasó algo entre Miguel Ángel y Zeta Katzman en esa misma celebración. “Jugó a dos puntas, tres puntas, cuatro puntas, se chupeteó a esta, a la otra...”, describió. “Yo sentí una gran conexión con Miguel, así que estoy con el corazón un poco roto. Yo pensé que era mutuo...”, se lamentó Zeta.

Marcelo Tinelli y el jurado de Canta Conmigo Ahora celebrando el beso entre Anita Co y Miguel Ángel Rodas

“Yo soy un caballero ni afirmo ni contradigo todo lo que pasó esa noche...”, se defendió Rodas. “A ver, una participante quiere decir algo”, lo interrumpió Tinelli. Y tomó la palabra Ailén Peralta, quien había cantado antes. “El señor Migue, hace diez minutos, me dijo que se quería casar conmigo y me dijo que me iba a dedicar este tema a mí”, contó y volvió a desestabilizar el clima romántico que se había generado. “¿Sabe a quién me hace acordar? Al Tirri . Usted es ‘El Tirri del tango’”, cerró el conductor ante las risas pícaras de Miguel Ángel.

SEGUIR LEYENDO: