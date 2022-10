El secreto peor guardado: se reveló en ¿Quién es la Máscara? la famosa cuya identidad Wanda Nara había adelantado

Oriana Sabatini en ¿Quién es la Máscara

Un nuevo personaje fue descubierto el lunes por la noche en ¿Quién es la Máscara? se trató de la Dragona, que como era un reemplazo si alguno de los investigadores adivinaba, debía dejar el certamen. Roberto Moldavsky pensó que se trataba de Liz Solari, Lizy Tagliani se arriesgó por Camila Cabello y Wanda Nara y Karina la Princesita nuevamente adivinaron tras decir que se trataba de Oriana Sabatini.

“Dragona, ¿es usted alguno de los nombres de los investigadores?”, preguntó Natalia Oreiro y el personaje dijo: “Caliente, las chicas están bien direccionadas, acertaron”. Fue entonces que al grito de ¿Quién es la Máscara? la conductora le quitó el velo. Ya con voz de Oriana, la hija de Catherine Fulop se mostró feliz: “La rompen, los amo y feliz de estar acá, había visto el de Uruguay, miro tele siempre”.

“Pensé que estabas en Roma”, sumó Nara y la concursante dijo que llegó el domingo y fue “directo” a grabar el ciclo de Telefe. “Wanda y Karina la pegaron, vienen empatadas”, celebró Natalia Oreiro al despedirse.

Oriana Sabatini en ¿Quién es la Máscara?

La semana pasada la ex de Mauro Icardi subió a sus historias una foto abrazando a la novia de Paulo Dybala en donde se veía parte del decorado del programa y del vestuario de la cantante. De inmediato la borró, pero para ese entonces la captura ya se había comenzado a viralizar y Ángel de Brito la compartió en sus redes sociales: “Contratá a Wanda de investigadora que te guarda los secretos”.

Días después, la mayor de las Nara explicó en sus redes sociales: “Reflexionando sobre las metidas de pata que me mando últimamente. Una tras otra. Gracias a todo Telefe por entender que estoy con Mercurio retrógrado, muy retrógrado”.

Recientemente separada del futbolista y papá de Francesca e Isabella, la rubia no está pasando por sus mejores días y en las últimas horas sufrió un revés en la causa por trata de personas que le inició su exempleada: la justicia falló a favor de Carmen y se ordenó una profundización en la investigación del hecho.

Wanda había compartido una foto con Oriana Sabatini

“Entendemos que corresponde avanzar en la reconstrucción de los sucesos para poder eventualmente determinar con mayor precisión su significación jurídica, por lo que habremos de rechazar la excepción postulada por la defensa”, se lee en el fallo, que el abogado Alejandro Cipolla -representante legal de Carmen- compartió con Teleshow.

“Ya solicité medidas de prueba, adjunté toda la documentación, presenté testigos. Pero va muy lenta la causa por parte del doctor (Guillermo) Marijuan. Parece que no tiene ganas de investigar”, considera Cipolla. “Puede ser que no le den la importancia a la denuncia porque no se trata de un delito de corrupción, sino de trata de personas”, analizó.

“La visa que le hicieron a Carmen dice ‘asilo político’, lo que es una defraudación al estado italiano y de un estado de vulneración tremendo. Era cuando ya estaba en Italia viviendo después de un año. Estaba para ser deportada y en vez de blanquear la situación laboral, prefirieron llevarla con una funcionaria italiana a pedir un asilo político”, explicó Cipolla a este medio sobre los detalles de la denuncia en el momento en que se confirmó la imputación a Nara, Icardi y Colosimo.

“No voy a hablar más de eso, ya está todo presentado. Está todo más que aclarado. Es una demanda, obviamente, presentamos todo y está todo ok”, había dicho Wanda Nara al respecto, cuando llegó a Buenos Aires para las grabaciones de ¿Quién es la Máscara? (Telefe). “No quiero hablar, mejor no. Y ojalá que cuando todo se aclare, tenga el mismo impacto mediático. Porque generalmente cuando las cosas se aclaran, no tienen el mismo impacto”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: