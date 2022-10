Wanda Nara sufrió un revés en la causa por trata de personas que le inició su exempleada

Wanda Nara y Carmen, su empleada doméstica

A mediados de agosto, Carmen Reboledo, exempleada doméstica de Wanda Nara y Mauro Icardi, denunció a la hoy ex pareja por trata de personas y reducción a la servidumbre, quedando imputados los dos y también Nora Colosimo, madre de la mediática. La fiscalía realizó la imputación en el Tribunal Correccional y Criminal N° 10 de Comodoro Py.

Desde ese momento, Nara puso a trabajar al abogado Yamil Castro en la defensa, quien había presentado un pedido para cerrar la causa, argumentando que no se trataba de un delito, sino de un “reclamo laboral”. Pero este lunes, la justicia falló a favor de Carmen y se ordenó una profundización en la investigación del hecho.

“Entendemos que corresponde avanzar en la reconstrucción de los sucesos para poder eventualmente determinar con mayor precisión su significación jurídica, por lo que habremos de rechazar la excepción postulada por la defensa”, se lee en el fallo, que el abogado Alejandro Cipolla -representante legal de Carmen- compartió con Teleshow.

“Ya solicité medidas de prueba, adjunté toda la documentación, presenté testigos. Pero va muy lenta la causa por parte del doctor (Guillermo) Marijuan. Parece que no tiene ganas de investigar”, considera Cipolla. “Puede ser que no le den la importancia a la denuncia porque no se trata de un delito de corrupción, sino de trata de personas”, analizó.

El fallo que dictamina una profundización en la investigación por la denuncia de trata de personas contra Wanda Nara y Mauro Icardi

“La visa que le hicieron a Carmen dice ‘asilo político’, lo que es una defraudación al estado italiano y de un estado de vulneración tremendo. Era cuando ya estaba en Italia viviendo después de un año. Estaba para ser deportada y en vez de blanquear la situación laboral, prefirieron llevarla con una funcionaria italiana a pedir un asilo político”, explicó Cipolla a este medio sobre los detalles de la denuncia en el momento en que se confirmó la imputación a Nara, Icardi y Colosimo.

“Carmen vivía en Francia con ellos. Y después se la llevaron a Italia. No es que ella para ingresar a Italia tuvo que pedir eso. Ya estaba viviendo hacía mucho tiempo y como la estaban por deportar, le dijeron: ‘Pedí eso’”, agregó el abogado sobre la naturaleza de esa visa en la que se lee que Carmen, ante los ojos de la justicia italiana, es una ‘exiliada política’.

“Luego Wanda, en sus redes sociales, mostró una carta que dice que Carmen no le adeuda nada. A esa carta vamos a pedirle una pericia, porque fue escrita por la madre de Wanda y el novio de la madre. Y la hicieron firmar casi obligada”, agregó el letrado. A mediados de septiembre, Carmen declaró en cámara Gesell: según se reconstruyó en Mañanísima (Ciudad Magazine), la empleada “lloró durante todo su testimonio y la tuvieron que tranquilizar los psicólogos. Le decían: ’Quedate tranquila porque Wanda no se va a enterar de esto’, como que Carmen tendría mucho miedo de que Wanda escuchara”, tal como contó el periodista Pampito Perelló Aciar.

Wanda Nara habló de la denuncia de Carmen, su ex empleada

“No voy a hablar más de eso, ya está todo presentado. Está todo más que aclarado. Es una demanda, obviamente, presentamos todo y está todo ok”, había dicho Wanda Nara al respecto, cuando llegó a Buenos Aires para las grabaciones de ¿Quién es la Máscara? (Telefe). “No quiero hablar, mejor no. Y ojalá que cuando todo se aclare, tenga el mismo impacto mediático. Porque generalmente cuando las cosas se aclaran, no tienen el mismo impacto”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: