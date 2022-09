Embarazada de seis meses, Noelia Marzol se despidió de Sex: los médicos le aconsejaron reposo

Noelia Marzol con Donatello (Crédito: Ramiro Souto)

Embarazada de seis meses y tras contar que tiene pubalgia, Noelia Marzol se despidió de Sex, viví tu experiencia. Sus compañeros le organizaron una cena a la que ella asistió acompañada de su marido Ramiro Arias y de su hijo de un año Donatello.

“Les cuento: terminé anoche con una pubalgia tremenda. Por lo cual, lo único que puedo ahora es hacer reposo. No sé si llego a mi función de despedida”, contó la bailarina a través de sus redes sociales el miércoles, un tanto preocupada a pocas semanas de que nazca Alfonsina.

En otra historia, junto con una foto en la que se la ve abrazada a su hijo descansando, llevó tranquilidad a sus más de dos millones de seguidores: “Estamos regias. Con exceso de cuidado y amor. Los amo”. Y sobre cómo estaba Donatello, agregó: “Casi como si supiera que me siento yo mal. Está hecho una seda”.

Noelia Marzol, Romina Ricci, Diego Ramos y José María Muscari

El jueves, luego de la función de Sex, vive tu experiencia en Gorriti Art Center, Marzol y su familia y sus compañeros se fueron a cenar a un restaurante de la zona. José María Muscari, director de la obra se mostró durante toda la noche muy pendiente de la agasajada y muy cariñoso con Donatello. En el evento también estuvieron Diego Ramos y Romina Ricci.

Ramiro Arias acompañó a Noelia Marzol

Noelia Marzol, embarazada de Alfonsina, se despidió de Sex, vive tu experiencia

Bajo el lema “Todas nos podemos sentir súper sexys en el momento que queramos”, hace unas semanas la bailarina lanzó su marca de lencería erótica inspirada en el vestuario del espectáculo antes mencionado. “Hace mucho quería incursionar en esto, deseo que les guste mucho y lo disfruten. Hay talles para todas sin excepción”, dijo en ese momento en Instagram y también le dedicó un especial agradecimiento a su marido, a su hijo Donatello y a la bebé en camino: “Gracias por acompañarme y potenciarme en cada proyecto; gracias Dona por acompañar a mamá a todos lados porque extrañarte no me dejaría disfrutar nada, y gracias Alfonsina por posar, acompañarme y bancar a la cola inquieta que tenés de mamá”.

José María Muscari se mostró muy cariñoso con Donatello (Crédito: Ramiro Souto)

Al principio de su embarazo Noelia se había tomado una licencia en Sex. “Después de Dona había quedado con 43 kilos. Parí y al mes volví a la obra, luego se me juntó La Academia, la temporada teatral en Villa Carlos Paz... Había quedado muy consumida”, había contado a Teleshow sobre por qué había decidido parar. “En ese momento pactamos parar hasta los tres meses de embarazo. Me tiré en el sillón, miré televisión, comí, no hice nada de actividad y recuperé mi peso. Llegué a los 48 kilos, seguí engordando con el embarazo y volví”, agregó.

Noelia Marzol

Además, develó cómo fue la elección del nombre de la beba en camino: “Pobre, traer una mujer tan vulnerable a este mundo. Yo quiero que sea fuerte, independiente, trabajadora. Tenemos que reflejar todo eso en el nombre”, le dijo a su marido y su madre, allí presente, opinó: “Que se llame Alfonsina, por Alfonsina Storni”, comentó su madre. “Lo pensamos un par de días y nos convencimos”, contó-

Marzol tiene fecha de parto para los primeros días de enero 2023, pero como Donatello nació prematuro, los médicos le hablaron de la posibilidad de que su segunda hija también se adelante. Es por eso que en diciembre planea “estar tranquila” y esperando la llegada de su beba.

