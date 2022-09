El mensaje de Macu, la hija de “Teto” Medina: “Que el calvario termine pronto, que nada te derrumbe”

Teto Medina

Macarena, hija de Marcelo “Teto” Medina, se pronunció en sus redes sociales tras la detención el jueves pasado de su padre, acusado de formar parte de una asolación ilícita que manejaba el centro terapéutico del barrio de Berazategui, La Razón de Vivir. El conductor, que el viernes declaró en indagatoria, está detenido con otras 16 personas más involucradas.

“La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas”, comenzó escribiendo en un posteo Macu, como cariñosamente llaman a la hija del animador, con una foto de ella de niña en brazos de su padre en la playa. Luego agregó: “Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Te amo pá”.

El posteo de Macarena, la hija de Teto Medina, en defensa de su padre

Más tarde, la joven que se dedica a rescatar animales, subió una historia y fue mucho más contundente, pidió que todo acabe pronto y se refirió a la entrega de su padre a la hora de ayudar a las personas que estaban en los centros señalados. “Que este calvario se termine pronto y puedas seguir dedicándote a lo que tanto amás. El amor de esos chicos hacia vos habla de tu gran compromiso y pasión. Que nada te derrumbe, los buenos siempre ganan. Te esperamos papá”, escribió.

Macarena, la hija del Teto Medina, defendió a su padre

La semana pasada el ex VideoMatch fue detenido en su departamento en el barrio de Palermo en el marco de una investigación por “asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trabajos forzados”. Esa misma mañana la policía arrestó a 16 personas más y se realizaron 26 allanamientos. Los investigadores apuntan a un hombre de nombre Néstor Zelaya, señalado como el organizador y director del lugar.

En su declaración indagatoria el viernes, Teto justamente dijo que fue esta persona quien lo contactó por primera vez en 2021 para invitarlo a dar charlas en la comunidad. Gustavo D’Elía, uno de los abogados del conductor había dicho a Teleshow: “Me dijo que son centros de rehabilitación para adictos consumidores. No creo que haya pedido los papeles, si lo contactaron para que de charlas debe cobrar unos pesos, no mucho, pero eso creo”.

En diálogo con Cadena 3, el humorista Pachu Peña contó que había estado en la comunidad hace unos meses dando una charla, a pedido de su colega. “Me dijo: ‘Estoy ayudando a unos chicos que están en rehabilitación por el tema de la droga, vos sabés que yo pasé por esa y salí. Les doy charlas y me preguntaron por vos, se mueren si vas a contar unos chistes’. Me pasó la dirección, era la loma del c.., tenía como una hora y cuarto de viaje, y me hinchó tanto los cocos que le dije: ‘Voy’. Arreglé y fui un mediodía y había un montón de chicos como lo que se vio en las cámaras, se pusieron todos en un semicírculo y yo al lado del Teto”.

El rosarino fue al lugar desinteresadamente. “El Teto me agradeció mucho y me puso plata en el bolsillo. ‘Para la nafta’, me dijo. Eran cinco lucas y no me aceptó que se la devolviese. Yo fui gratis, y me pareció algo que dije: ‘Qué bien el trabajo que está haciendo este tipo’. Esto fue como hace tres o cuatro meses atrás”. Sobre su paso por la comunidad, aseguró que no vio “ningún maltrato” y agregó que “a los chicos los adoraban”: “Había chicos grandes, gente joven, no tan joven, de nuestra edad. No vi nada raro, te juro”.

Respecto a por qué su compañero está involucrado en la causa, el actor develó su teoría: “Lo que hay detrás de esto, no lo sé, pero puede ser un ajuste de cuentas, o no un ajuste, un vuelto. Él sacaba muchos chicos de la calle que no solamente estaban en la droga, sino también en la venta, eran soldaditos. Puede ser una cuestión de ‘ah, me sacaste los pibes, mirá lo que te hago. Hay mucha gente que lo banca, muchas familias, por eso, me extrañó mucho. Yo no vi nada malo. Es todo muy raro. Los medios lo están matando”.

