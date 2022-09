Emilia Mernes arrasó el Movistar Arena: desde el tierno gesto de Duki hasta las lágrimas al cantarle a su padre

Emilia Mernes hizo estallar el Movistar Arena

¿Qué es el éxito? ¿Son las millones de reproducciones en Spotify o YouTube?¿Son las nominaciones?¿Es hacer un estadio ‘sold out’? Va más allá de los números, está en cosas que no pueden medirse pero sí sentirse. Está en las miles de miradas con brillos debajo de sus ojos y hasta en las polleras a cuadrillé de las chicas del público. Así es como horas atrás Emilia triunfó. Como si se tratara de un desafío al tiempo, o un “palo pa’ la historia” –tal como dice la artista en una de sus canciones– ella colmó el Movistar Arena con su ‘Tú Crees en Mi Argentina Tour’. Con Duki, su novio, y Tiago PZK como invitados, la joven hizo delirar a miles de personas.

Como si lo supiera desde un inicio, cuando desde su pieza en Nogoyá, en Entre Ríos, solo podía soñar con este momento, la cantante dejó en claro por qué es una de las figuras de la escena actual de la música argentina. Así se lució con un show cambiante donde mostró su lado fiero, hot, sensual y a su vez su costado más íntimo, emotivo y tierno.

Desde lo más profundo del espacio, una luz atravesó el cielo y encontró a una chica sentada en lo más alto de su casa. Rompió con toda tranquilidad y así empezó una transformación al mejor estilo Sailor Moon. Esta era la historia que comenzaba a mostrarse en las pantallas del escenario. Mientras, con el solo de una guitarra y el grito desaforado del público de fondo, una pantalla se abría para dar paso a Emilia Mernes. Segura y sin inmutarse bajó de la plataforma y pisó fuerte para encarar ‘Recalienta’, su primer sencillo, y tema que abrió la noche.

La cantante dejó en claro por qué es una de las figuras de la escena actual de la música argentina (Foto: Gustavo Gavotti)

Con una seguridad única dio paso a un primer set atrevido y candente donde siguieron canciones como ‘Perreito Salvaje’, ‘Cielo en la Mente’, ‘La Chain’, ‘BB’, el cual incluso contó con la colaboración de Duki. Moviéndose de un lado al otro, al ritmo de la música, jugaba junto a sus bailarines y también brillaba con las coreografías de Matías Napp, quien también estaba presente en el lugar. Entre las miles de cámaras y celulares que se alzaban en el aire del estadio, el público aprovechaba para mostrar sus carteles donde podían leerse frases como ‘Emi con los brillos de tu eyes esta perra está para el perreo’.

Pero más allá del perreo, la cantante dio paso a un segundo set más intimista donde, con cambio de vestuario de por medio, abrió su corazón y dejó salir su costado más emotivo y tierno. ‘Prendan sus luces así iluminamos esta noche tan linda’, dijo sentada en una banqueta mientras lucía un vestido lleno de brillos. Así, acompañada de su coro, violines y guitarra en formato acústico, interpretó ‘La Balada’.

Con miles de almas encendiendo sus celulares y moviéndose de lado a lado, la cantante dio lugar al momento más emocionante de la noche. “La próxima canción es muy especial porque habla de las batallas que pasamos todos los días, tanto como uno mismo, a las personas que amamos, a nuestra familia, a nuestros amigos y lo difícil que es día a día luchar y poder ganar esa guerra. Yo le quiero dedicar esta canción a la persona más importante de mi vida. Al hombre más valiente y fuerte que he conocido. Y que logró ganar una batalla muy difícil, y a su compañera que no lo dejó caer nunca. Papi esta canción es para vos”, dijo Emilia con la voz entrecortada al borde del llanto.

La joven interpretó ‘En Guerra’, mientras intentaba resistir las lágrimas. La emoción surge del duro momento que tuvo que atravesar su padre cuando le detectaron un tumor en el estómago y libró una batalla contra el cáncer. Así, al final del tema el público coreó: “Emilia, Emilia, Emilia”. ‘Muchas gracias. Al final no pude cantar nunca, los amos, muchas gracias por el amor’, les devolvió ella. Le siguieron temas como ‘No Más’ y ‘Latin Girl’, los cuales dieron cierre a esta segunda parte.

Emilia Mernes se lució con un show cambiante donde mostró su lado fiero, hot, sensual y a su vez su costado más íntimo, emotivo y tierno (Foto: Gustavo Gavotti)

Con pollera y campera de cuero, Emilia dio inicio al tercer y último tramo de la noche. Para eso, llegó el momento de ‘Rápido Lento’ de la mano de su segundo invitado, Tiago PZK, quien hizo delirar a la gente a puro grito ni bien pisó el escenario.

En continuado, la joven empezó a interactuar con la gente y a leer en voz alta sus carteles. “Emilia quiero bailar con vos. Ay amor te amo, no llores. Que suba a bailar la próxima canción conmigo”, dijo la cantante mientras leía la dedicatoria de una nena. “Hola mi amor”, le dijo a la pequeña mientras esta se secaba las lágrimas y ella la recibía arriba del escenario. Así interpretaron juntas ‘Intoxicao’, tema que surge de una colaboración con Nicki Nicole.

La gente hizo vibrar el Movistar Arena ante el show de Emilia Mernes (Foto: Gustavo Gavotti)

Sin embargo, antes del cierre del show, la cantante tenía preparada una sorpresa. “Llegamos al final del show, la próxima canción tengo el placer de poder compartirla con la persona que más amo. ¿Estás listos Movistar Arena?”, expresó antes de que comenzara ‘Como si no Importara’. No iban si no segundos del tema cuando, del piso, se abre una compuerta de la que apareció su novio, Duki, arrodillado con un ramo de rosas en la mano. Juntos, y con el delirio de la gente de fondo hicieron cantar a todo el estadio.

Ya con las luces apagadas, solo podía faltar un tema para cerrar la noche: ‘Cuatro Veinte’. Así, a coro del público, Emilia concluyó su primer Movistar Arena a lo grande, entre una explosión de papeles de colores.

