Arranca el San Pedro Country Music Festival: más de 60 shows con entrada libre y gratuita

Hay una gran expectativa por el regreso del Festival de San Pedro (Crédito: Facebook de San Pedro Country Music Festival)

La 17° edición del San Pedro Country Music Festival comienza este viernes 23 de septiembre en el Paseo Público Municipal sobre la costanera sampedrina. Este tradicional festejo, que también se desarrollará el 24 y 25 de septiembre, regresa para traer mucha alegría, luego de haber estado suspendido por la pandemia de covid-19.

Desde el 2003, se lleva a cabo este festival el último fin de semana de septiembre en San Pedro, Provincia de Buenos Aires. Es una propuesta artística, con entrada libre y gratuita que desde entonces, no ha dejado de crecer, reuniendo en esta ciudad a un público familiar y diverso. La última edición de cuatro días, convocó a más de 60.000 personas.

El estilo y la estética del género musical que define al espectáculo, otras variantes conectadas, y el baile en línea, se combinan en esta convocatoria para disfrutar de grupos musicales de la Argentina y el mundo. La programación confirmada que incluye más de 60 shows para todos los gustos.

Más de 60 shows en el tradicional festival de San Pedro

Lo interesante de este año se repetirá el encuentro All Together, con más de 20 escuelas de baile y más de 1.000 line-dancers de todo el país que compartirán una coreografía multitudinaria frente al parque en el que desarrollará el espectáculo.

El San Pedro Country Music Festival es un evento declarado de Interés Municipal por el gobierno de la ciudad de San Pedro, auspiciado por la Embajada de Estados Unidos en Argentina y producido por el sitio web y la radio Country2.com, la agencia Ultra Comunicación y Club Independencia de San Pedro.

A continuación la programación del festival día a día:

-Viernes 23 de septiembre (a partir de las 14 horas): Rockabilly Trío – Los Revival – La Blue’s Ayres Band – Covernautas – Leyendas – Hot Picking Brothers – Cincinato – Lady Who – Carlos Arcuri & The Dusty Devils – Las Mulas – Soultouch – Syncerus – D’vintash – The Greens – Deep South Country Music – Valentina Burgueño & Sofía Corbalán – Gus Di Bella & Joshua 3 + Tanna Ramponi – Angry Zeta – Three of a Kind (Chile -Argentina) – Pelvis.

-Sábado 24 de septiembre (a partir de las 11 horas): R.J. Gauna One Man Band – Howard & The Lone Gunmen – The Dapper Dan Band – Brene Country & Folk – Marcos Ferragut y los Mother Fuckers – Mariano Villano – Gabriel Gratzer – Johnny & June (Tributo a Cash) – Frank Jacket y los de Río Seco (Chile) – King Bee – Flying Carpets – Charlie Callthrop & Rock Idols – Fer Couto’s Wandering Souls – Henry Donati – Maverick Country Band – No Bull – Melody& Co. – MAX & Line Dance Club – Fernando Goin – Johnny Tedesco – Mack Stevens and The Groove Boys (USA) – Far West 100% Creedence – Tennessee Country.

-Domingo 25 de septiembre (a partir de las 10 horas): All Together 2 (Encuentro de Line Dance en Avenida Costanera) – Cherry Collins «Orbisongs» – Mr. Kite (Tributo Beatles) – Proyecto Country – Cosmofábfica – Estación 39 – Fogerteam – Bronco – Orlando Curti & The Groove Seekers – Naty Bravo – La Rockabilera del Sur – The Smoke Sellers (Uruguay) – SanFolk – Los Hijos de Dylan – Billy La Rocka – Country Gruñón – Adrian Tigen – The Rey Band – Wanted Country Music – Countruck (Brasil).





