Luego de la detención de “Teto” Medina, la mamá de Chano habló de la problemática de los centros de rehabilitación

Marina Charpentier habló de la situación de los centros terapéuticos

Marina Charpentier junto con otras madres cuyos hijos sufren adicciones convocaron a una nueva marcha, a la que bautizaron Madre Marcha, al Congreso de la Nación para pedir por la modificación de la ley de Salud Mental y la creación de una ley aparte para tratar los temas de adicciones. Quien días antes había estado convocando la movilización también, fue Marcelo “Teto” Medina quien esta mañana fue detenido acusado de formar parte de una asociación ilícita que manejaba un centro terapéutico en Berazategui.

“Estoy acá porque Estela Mauri decidió hacer la Madre Marcha a para representar a las madres que enfrentamos la enfermedad de la adicción”, comenzó explicando la mamá de Chano en diálogo con TN y contó que Lala su compañera, perdió a su hijo: “Hay muchas madres desesperadas, como están las madres de esa comunidad (el centro allanado esta mañana) y los chicos se mueren y la Ley de Salud mental no las ayuda”.

Sin indagar específicamente en el centro mencionado, La razón de vivir, pero en referencia a la cantidad de lugares sin habilitación donde hay chicos en recuperación, explicó: “El artículo 27 dice que está prohibido hacer neurosiquiátricos nuevos, manicomios y lugares de internación monovalentes públicos y/o privados. Si están prohibidos y hay y la cantidad de chicos, las madres desesperadas, ¿a dónde llevan a sus hijos?”.

“Está lleno de comunidades terapéuticas, desconozco la causa, no se qué pasó, no conozco la comunidad ni Teto, pero se trabaja bien, en las comunidades los chicos trabajan, cocinan, consiguen sustento, ayudan a la familia y tratan de compensar el desastre que hicieron con su vida y no se habilitan estos lugares porque la ley no lo permite”, explicó.

Esta es la segunda marcha que las madres hacen al Congreso para entregar el petitorio para pedir la modificación de la Ley pero lamentablemente, aseguran que este tema “no está en agenda”: “No se tratan los proyectos y no se aplica si quiera lo que está, la agende de los políticos es inconexa con lo que pasa. ¿Cómo van a ayudar a las madres y a los pibes? Y se necesita prevención parta que no haya mas pibes que caigan”.

Lala Mauri, al lado de Charpentier, contó sobre su hijo: “A él no lo pude internar porque pedían voluntad de internación y no la tenía, se quitó la vida en el 2019, dije ‘si me quedo en mi casa, ¿cómo ayudo a otra mamá? La ley que hay es una mentira a la hora de aplicar los artículos en una internación, es imposible. Antes había un recurso que era protección de persona y podíamos salvarle la vida a un hijo, ahora no se puede”.

La Marcha Madre coincide con el día en que 17 personas, incluido el conductor televisivo Marcelo Teto Medina, fueron detenidas acusadas de asociación ilícita y reducción a la servidumbre. Los arrestados trabajarían en el centro terapéutico de Berazategui La Razón de Vivir. Mientras se siguen realizando allanamientos, la policía busca al encargado del lugar, Néstor Zelaya. Por su parte el ex ViodeMatch está incomunicado hasta mañana cuando preste declaración indagatoria.

Sobre el rol de Marcelo Medina en el lugar, su abogado Gustavo D’Elía dijo a Teleshow que “aparentemente lo que él hacia, era de asesor terapéutico de los chicos, y se dedicaba a dar charlas motivacionales”: “Me dijo que son centros de rehabilitación para adictos consumidores”. Al ser consultado sobre si el también cantante estaría al tanto de las presuntas irregularidades que habría en el lugar, dijo que él desconocía si los lugares estaban o no habilitados y agregó: “No creo que haya pedido los papeles, si lo contactaron para que de charlas debe cobrar unos pesos, no mucho, pero eso creo”. Por lo que infiere que habría accedido a trabajar ahí de buena fe.

SEGUIR LEYENDO: