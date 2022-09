El sorpresivo cruce entre Estefi Berardi y Virginia Gallardo: “Se hace la picante y no le sale”

La advertencia de Virginia Gallardo a Estefi Berardi (Intrusos. América)

En la tarde del miércoles, Estefi Berardi visitó el piso de Intrusos para hablar entre otras cosas de su irrupción en el panelismo de espectáculos, ese que asomó junto a Carmen Barbieri en Mañanísima y terminó de consolidar esta temporada con Ángel de Brito en LAM. En el histórico ciclo que ahora conduce Flor de la V, Berardi repasó su camino en los medios, desde su estreno algo naif como chica Combate hasta su actualidad incisiva como angelita.

En medio de este recorrido, visitaron algunos de los escándalos mediáticos más significativos de los últimos tiempos, dos de ellos vinculados a futbolistas: las turbulencias entre Wanda Nara y Mauro Icardi con la China Suárez como tercera en discordia; y la separación de Rodrigo de Paul con Camila Homs y su posterior romance con la cantante Tini Stoessel. Y en medio de este repaso, Berardi vivió un irónico e inesperado cruce con Virginia Gallardo, casualmente su excompañera en el programa de destreza física que se emitía por El Nueve.

Mientras hablaban de la actualidad de Wanda como jurado de ¿Quién es la Máscara?, y el cruce que tuvo Berardi con el asesor de la blonda, Kennys Palacios, las conversaciones inevitablemente volvieron al recordado affaire. Allí, la angelita mostró la captura del chat de Instagram con Icardi, al que había consultado eventualmente por la situación: “Mau, ¿estás separado?”, indagó entonces Estefi, lo que motivó la reacción del panel. “Qué confianza”, objetaron en relación al diminutivo con el que había interpelado al futbolista.

Estefi Berardi le contestó a Virginia Gallardo: "Se hace la picante pero no le sale" (LAM. América)

Al rato, volvió a hacer alusión a su modus operandi involucrando a otra situación que ocupó buena parte de los noticieros: “También le he escrito a Rodri de Paul para hacerle preguntas, a Cami (Homs), a Tini (Stoessel)” continuó Estefi, lo que otra vez llamó la atención de todos en la mesa.

“Rodri y Mau. Salí de ahí, Maravilla“, intervino Gallardo citando el inolvidable relato de Walter Nelson en la recordada pelea de box de Sergio Martínez para alegar que a su juicio su colega estaba pisando un terreno pantanoso. “Yo prefiero ir informal, tengo más éxito cuando soy informal porque doy más cercana”, se justificó Berardi. Pero no fue suficiente y Virginia echó mano a su ironía haciendo referencia a su marido, Martín Rojas: “Mirá, si le escribís ‘¿Mar, está todo bien con Vir?’ y te agarro de los pelos, Estefi”, advirtió la ex de Ricardo Fort, sin perder la sonrisa pero dejando en claro su postura.

A la noche en LAM, Ángel de Brito le preguntó a Estefanía cómo se había sentido durante su visita a Intrusos. “Me preguntó de todo Flor. Fue muy divertido, todos me trataron muy bien”, relató la joven. “¿Todos?”, repreguntó el conductor con algo de malicia. “Me sorprendió Virginia Gallardo”, admitió la panelista y volvió a poner sobre la mesa el ida y vuelta que habían tenido unas horas antes por el mismo canal.

“Me tiró un par... se hace la picante pero no le sale. ¿Viste cuándo te querés hacer algo que no sos?”, argumentó redoblando la apuesta: “Me dio ternura y no le dije nada, yo la quiero”. Después de repasar la conversación que habían tenido en Intrusos. “Yo pensé que Maite (Peñoñori) te odiaba”, deslizó de Brito, en referencia a la exnotera de LAM. “No, Maite te debate pero con fundamento, tiene info, es muy buena como periodista, me critica con su punto de vista y eso te lo acepto. Vir tira picanteadas, porque le divierte ir por ahí”, cerró Estefi.

SEGUIR LEYENDO: