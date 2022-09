Marley construirá una casa para su hijo Mirko: “Cambia la vida”

Marley construirá una casa para Mirko (Video: Instagram)

Alejandro Marley Wiebe y Mirko siguen afianzando su vínculo a cada paso que dan. Es que el niño, quien ya tiene 4 años de edad, acompaña a su padre en todas, sea en el plano laboral como en el disfrute. Y en ese sentido, el conductor de La Voz Argentina anunció que darán un paso más como familia: comenzó la construcción de la casa que compartirá con su hijo.

“Nueva Casa - Capitulo 1: Viendo donde construir nuestra primera casa juntos con Mirko”, contó Marley en un video en el que se lo ve con el niño en brazos mientras recorrían el terreno en el que se edificará el hogar. “Acá estamos, Mirko. Es el lugar donde se va a construir tu casa, porque la casa donde vivimos actualmente, papá ya vivía ahí antes de que vos nacieras”, contó el animador.

“De repente llegaste vos al mundo y entonces dijimos: ‘Bueno, ahora cambia toda la vida con este chico tan hermoso’. Que tengas tu propia casa también, que es la casa de los dos”, le explicó, mientras el pequeño se veía alucinado por el entorno agreste. “Acá tenemos patos, cisnes... Hay de todo acá. Hay agua y vamos a aprender a remar”, aventuró Marley sobre la casa que estará frente a un lago.

Marley y Mirko en el terreno donde construirán su nueva casa

“¿Te gusta?”, le preguntó Marley pero Mirko parecía más preocupado por otra cosa. “Pato, pato...”, decía el niño llamando al animal que circulaba por el agua. “Me parece que te escuchó...”, le señaló su papá. Y después le dijo: “Andá a mostrarle al arquitecto donde querés exactamente que sea tu cuarto”. “Ehh... ¡ahí!”, contestó el nene señalando hacia un espacio vacío. Y como su padre no lo entendía, le aclaró: “Ahí, en el cielo”, dijo y provocó la carcajada de Alejandro.

“Comienza una nueva etapa, eh. Una nueva casa”, agregó Marley en el video. Un rato más tarde, subió una postal en la que está con Mirko a upa junto con la leyenda: “Casa nueva, vida nueva”, para resumir esta nueva etapa familiar.

Marley y Mirko, a punto de iniciar la construcción de su nuevo hogar (Foto: Instagram)

A mediados de julio, Marley compartió con sus seguidores distintas postales de sus vacaciones por Europa en compañía de Mirko, quienes disfrutaron del verano boreal en las paradisíacas playas de Italia. Fiel a su estilo, padre e hijo van compartiendo distintos momentos del descanso y el disfrute en sus redes sociales, y allí pudo verse una divertida escena después de que el niño de cuatro años se insolara tras un largo paseo bajo el sol.

“Mirko se sentía algo insolado y me dijeron que pruebe con un vaso de agua en la cabeza y si salen burbujas, significa que lo está. ¿Lo hice bien o hice cualquier cosa?”, escribió Marley en una publicación que incluyó un video que reflejó el momento en el que intentó llevar a cabo esta particular curación que pretende mejorar el malestar provocado después de una larga exposición al sol.

El popular procedimiento debe hacerse colocando un vaso con agua sobre la parte superior de la cabeza, la cual debe estar cubierta por una toalla o paño, de manera tal en que el líquido esté en contacto con el trapo y no con la cabeza. Se supone que si se generan burbujas en el vaso, quiere decir que el malestar de la persona que está siendo curada, está relacionada con el insolamiento.

En las imágenes se ve cómo, primero, Marley apoya el vaso sobre la larga cabellera rubia de Mirko y cuando el niño de cuatro años se incorporó, el agua cayó al piso, provocando la carcajada del conductor y de quien estaba registrando la escena con un teléfono celular. Luego, el animador lo pensó un poco mejor y dijo: “A ver, vamos a intentarlo con una toalla”, y se la aplicó a su hijo, quien también se reía por este extraño método.

Marley intentó curar a Mirko de la insolación y lo mostró en redes

Entre Mirko que no paraba de moverse y Marley que no es demasiado habilidoso con las manos, el segundo intento también falló. “¡Quedate quieto, que es un truco de magia!”, le reclamó el padre a su hijo, entre risas, y el pequeño estaba con más ganas de irse a jugar que de quedarse allí. “Todo parece indicar que estaría bien, porque no hay burbujas... aparte no para de hacer pavadas. ¡Curado! Bieeen!”, celebró Marley finalmente, dejando liberado al niño. “Hicimos un enchastre...”, describió después, al ver agua en el piso de todo el baño.

En cuanto a la consulta del conductor a sus seguidores sobre cómo debía practicar este singular procedimiento, muchos comentarios en la publicación señalaron que estaban muy mal colocados los objetos en cuestión. “Está bien, pero tenés que doblar la toalla arriba del vaso. Luego ponérselo, si hace burbujas está insolado y curarlo 3 días seguido a las 12 del mediodía o 20 hs”, le sugirió una fan.

SEGUIR LEYENDO: