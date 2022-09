Desgarrador posteo de Puli Demaría por la muerte de su exmarido: “Hoy hace seis años que decidiste partir, Mati”

Puli Demaría recordó a su exmarido a seis años de su muerte

Puli De María siempre se caracterizo por su bajo perfil. Si bien hizo algunas incursiones televisivas -por caso, fue una de las panelistas de Pampita Online, el programa que conducía la reconocida modelo, que también es íntima amiga suya -, su labor principal siempre fue ser DJ. De hecho, fue la encargada de la música de algunos de los más importantes eventos y cumpleaños de la farándula. Sin embargo, poco se sabe sobre su vida privada, con excepción de algunas ocasiones en las que se animó a contar parte de su dura historia.

En este sentido, en las últimas horas decidió compartir un desgarrador posteo en su cuenta de Instagram, donde le escribió una emotiva carta a Matías Corti Maderna, su exmarido, con motivo de un nuevo aniversario de su muerte. “Hoy hacen 6 años que decidiste partir Mati. Una muerte absurda para todos aquellos que te queríamos tanto y necesitábamos acá en este plano de la vida”, comenzó expresando sobre el padre de sus dos hijos mayores, Sylvestre y Santos (también es madre de Félix y Florián, de su posterior relación con Marcelo Chule Bernardo).

Puli Demaría, a corazón abierto en las redes sobre la muerte de su exmarido

Y continuó: “Uno va viviendo un montón de etapas en el proceso de un duelo por muerte… Para el que se va es el fin, pero para los que quedamos, se inicia inmediatamente un proceso de cambio, hay una sinergia que se activa inmediatamente para poder sobrevivir a ese dolor, ¡y de eso me aferré yo!”. En tanto, como si le estuviese hablando directamente a él, siguió: “Siempre fui y soy una amante de la vida, pero más aún por nuestros hijos…Te cuento que están enormes, (te lo digo seguido), te recordamos siempre, te tenemos presente en nuestras charlas y recuerdos, sos parte de nuestra vida”.

Por último, cerró: “Te he necesitado infinitas veces, pero de alguna manera te las ingenias para presentarte y darme ese empujón en la espalda que necesito. Hablamos bastante estos últimos años, y te doy las gracias, me escuchaste. Vos y yo sabemos por qué…Hoy celebramos tu paso por la Tierra… te queremos y extrañamos siempre”. Junto a estas conmovedoras palabras, Puli publicó un video en el que se recopilan varias fotos de ellos dos junto a sus hijos.

Inmediatamente, el posteo se llenó de miles de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacaron los de Pampita, Geraldine Neumann y Julieta Novarro, quienes le dejaron emojis de corazones, en una clara señal de apoyo.

La muerte de su ex no fue la única dolorosa situación que tuvo que atravesar en su vida. Tiempo atrás, Demaría también había contado que perdió cuatro embarazos durante el proceso de fecundación in vitro al que recurrió para ser madre. En ese entonces, descubrió que tenía trombofilia. “Aprendí mucho con la pérdida de mis cuatro hijos. Me preguntaba: “¿Por qué a mí? ¿No tengo que ser mamá? ¿Por qué a mí y a ella no?”. Cuando me enteraba de que alguien estaba embarazada, pensaba: “Ella puede y yo no”. Ahí me di cuenta de que no tenía que pensar así… Le puse todo el esfuerzo y gracias a Dios llegaron, no solo uno, sino cuatro. Con mi primer hijo, Sylvestre, lo viví con pánico. El día del parto para mí fue un milagro. Eso te va preparando para todo el resto. No te queda otra que hacerte cargo, y me di cuenta de que tengo un montón de herramientas para salir adelante”, había dicho el año pasado en una entrevista con Teleshow.

