El elogio de Natalia Oreiro a Pablo Echarri en ¿Quién es la Máscara?: “No le pasan los años”

La empresaria supuso que detrás de la máscara se encuentra un galán de telenovela, y chicaneó a la conductora

El martes por la noche los investigadores de ¿Quién es la Máscara? se enfrentaron nuevamente a la tarea de descubrir al famoso que se encuentra debajo del disfraz. Uno de los que viene avanzando a paso firme es Olaf, el vikingo, que aunque ya cantó varias veces, sigue desconcertando a todos con sus pistas. Mientras trataba de guiarse por la voz del artista, Wanda Nara deslizó la posibilidad de que fuese Pablo Echarri, y lanzó una indirecta para Natalia Oreiro, por su pasado como pareja hace más de 20 años.

Roberto Moldavsky fue el primero en hablar, y se basó en su intuición para afirmar que se trata de un actor que también incursiona en el mundo de la música como cantante: Tomás Fonzi. Luego fue el turno de la empresaria, y no coincidió con el comediante, principalmente porque asume que es alguien con más edad: “Para mí es alguien más grande, y es un galán de las novelas”. Con complicidad, la mediática remató: “Escuché su voz y me transporté a las novelas; vos también te vas a transportar, Natalia, seguramente, cuando diga su nombre: para mí ahí abajo está Pablo Echarri”.

Asombrada, la actriz tomó la mano del misterioso participante, y le preguntó: “¿Sos Pablo Echarri? ¿Por eso hablabas todo así, como susurrando? Pablo, ¿sos vos y no me dijiste nada?”. Con el efecto de distorsión para hablar, Olaf se limitó a recordarle: “No puedo decir nada, Natalia”. Entre risas, Oreiro se mostró incrédula ante la afirmación de Wanda. “¡Pero yo te tendría que haber reconocido!”, aseguró, al tiempo que Lizy Tagliani aportaba que la voz “carrasposa” bien podría ser la del actor.

Natalia Oreiro y Pablo Echarri fueron pareja desde 1994 hasta el año 2000, cuando blanquearon su separación

“No sé, yo no me voy a meter en la opinión de nuestros investigadores porque son los que saben. Puede ser que esté Pablo”, expresó la conductora, dejando la puerta abierta a la sorpresa. La hermana de Zaira Nara insistió en que nota varias similitudes, y aunque poco se puede ver del cuerpo de quién está debajo de la máscara, por el disfraz, comentó: “Para mí físicamente se parece”.

“No sé, por ahí cambió un montón. ¡Bajó como 50 centímetros de altura entonces!”, cuestionó Natalia. Y Wanda le respondió: “Los años pasan para todos, por ahí se fue encorvando”. En honor al cariño y la buena relación que permanece desde que se separaron en el año 2000, Oreiro elogió a su expareja: “No, pero para Pablo no pasan. ¿Cómo se va a encorvar? Si es re joven”.

Cabe recordar que el noviazgo comenzó en 1994, cuando Oreiro tenía 18 años, y Echarri 25: el amor había tocado a la puerta de los incipientes actores y vivieron un apasionado romance durante seis años. Por ese entonces daban algunas entrevistas, y aseguraban que pasaban “23 horas y 55 minutos” del día juntos, aunque no apostaban a la convivencia para no saturar el vínculo. “Lamentablemente lo nuestro fue todo muy público, y empiezan a inventar cosas, que nada tienen que ver con lo que pasó. Como en cualquier pareja, se terminó el amor”, explicaba la actriz uruguaya cuando le preguntaban el motivo de la ruptura.

En su momento Nancy Dupláa despejó todos los rumores de rivalidad con Natalia en diálogo con la revista Pronto: “Por supuesto que no tendría problemas en que trabajasen juntos. La verdad es que la posibilidad laboral nunca se dio y así y todo estamos hablando de eso. ¡Y además pasaron 20 años!”. También halagó a su colega, y aseguró que Echarri guarda un buen recuerdo de la relación: “Nos cruzamos tres o cuatro veces y siempre fue muy amorosa conmigo y yo también con ella. No hay ni una vez que Pablo me haya hablado mal de Natalia. Jamás dijo algo malo de ella, al contrario, siempre habla con mucho cariño. Fue un amor lindo que un día dejó de existir”.

