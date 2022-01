Gabriela Sari y Rulo Schijman en Punta del Este: beso al atardecer y diversión con su hija Donna

Gabriela Sari y Rulo Schijman pasaron el Año Nuevo en Punta del Este junto a familiares y amigos (RS Fotos)

Gabriela Sari y Darian Rulo Schijman viajaron a Punta del Este junto a su hija Donna, de 4 años, para disfrutar de sus vacaciones. La escapada al país vecino se convirtió en una tradición hace algunos años y suelen recibir el nuevo año en las playas esteñas, acompañados de sus seres queridos y algunos amigos. Desde que se convirtieron en padres de su primogénita combinan los momentos románticos con salidas familiares. Esta no fue la expeción: aprovecharon el caluroso clima para recorrer la costa uruguaya y al atardecer se fundieron en un apasionado beso.

Según pudo saber Teleshow, el conductor de Plan TV (El Trece) y la actriz compartieron la tarde en Ovo beach, su destino predilecto en Playa Mansa. Tal como se aprecia en las postales, caminaron tomados de la mano por la orilla y después de algunos abrazos coronaron el recorrido con un romántico beso. Ambos lucieron coloridos trajes de baño y Sari sumó un sombrero negro a su outfit veraniego.

El conductor y la actriz están en pareja hace más de siete años: oficializaron su relación en 2014 y son padres de Donna

Gabriela Sari y Rulo Schijman recorrieron la costa esteña tomados de la mano y luego compartieron tiernos momentos con su hija

Por estos días cada uno analiza sus próximos proyectos laborales para el 2022: Rulo tuvo varias propuestas en el rubro televisivo y la actriz planea introducirse en el mundo del cine. En sus redes sociales compartieron varios posteos en medio de sus días de relax: “Vacaciones con las reinas”, escribió Rulo desde la arena, con el horizonte de fondo. Sari, por su parte, publicó una reflexion en vísperas de las fiestas: “Un clásico que nos gusta repetir cada año: ver el amanecer que nos regala y agradecer por nuestra familia, amigas y amigos que nos dio la vida. De cara al sol, por un año nuevo lleno de amor para todos”.

También los acompaña la madre de la actriz, Mirella Sari, y su hija se mostró agradecida por vivir un viaje en familia: “Qué lindo tenerte estos días con nosotros y compartir eso tan simple que nos hace bien. Gracias por tu camiseta eterna, bien puesta, nada más hermoso que poder compartir caminatas, atardeceres y todas las anécdotas que nos trae Donna antes de dormir”.

Apasionados, Gabriela Sari y Rulo Schijman se fundieron en un beso en el atardecer de Punta del Este

La pareja lleva siete años de amor, y fue en su tercer aniversario que anunciaron la feliz noticia de la dulce espera. “Daro está feliz porque soñaba con tener una hija; él hombre de mi vida y nuestra beba llegó en el mejor momento, nos sentimos fuertes y disfruto de verlo tan conectado con ella. La acaricia y le habla todo el tiempo, me emociona verlo tan paternal, no me equivoqué al elegirlo, mi hija tiene un padrazo”, había dicho la actriz cuando, conmovida por el inicio de su familia de tres.

La actriz lució una colorida bikini y la combinó con un sombrero negro para protegerse del sol

Románticos y en familia: las vacaciones de Gabriela Sari y Rulo Schijman en Punta del Este

Momento de jugar: Gabriela Sari y Rulo Schijman junto a la pequeña Donna en Punta del Este

Desde los tres años Donna tiene su propia cuenta de Instagram, administrada por sus padres, y actualmente supera los 139.000 seguidores gracias a su simpática personalidad. Sus graciosos videos despiertan ternura en las redes sociales y no deja de sorprender con sus ideas: consejos para niños, historias de su día a día y momentos divertidos en su casa.

Algunos meses atrás la “mini influencer” le habló a su público para hacerle una sugerencia: “Si andás en monopatín sola te podes perder, por eso es mejor quedarse en casa. Siempre hay que salir con mamás y papás”. Además disfruta de acompañar a su papá en el trabajo y derrite a los famosos con sus ocurrencias: desde bailes improvisados hasta sus frases sobre los cuidados de distancia social y lavado de manos en medio de la pandemia de coronavirus.

