Charlotte Caniggia descolocó a sus seguidores con un insólito canje

A través de sus redes sociales, generó comentarios cruzados por una nueva cirugía estética

Con más de 1,4 millones de seguidores en Instagram, Charlotte Caniggia se mantiene activa en las redes sociales. Aunque por estos días mantiene un perfil más bajo por las repercusiones mediáticas en torno a su separación de Roberto Storino Landi, sigue en contacto con sus seguidores con algunas publicaciones. Las últimas semanas mostró algunas de sus actividades de relax y diversión: un baño de inmersión, visitas a centros de estética y los preparativos para la fiesta que organizó con su hermano, El Emperador.

El lunes sorprendió con un particular posteo, donde promocionó una clínica privada en la previa a realizarse una cirugía estética: “Si quieren privacidad y confianza, no duden en venir. Tiene dos quirófanos propios, habitaciones privadas y todo lo que nos gusta cuando queremos vernos divinas”. Además sumó dos fotos recostada en la camilla, con anteojos negros, recibiendo suero y un profesional de la salud a su lado.

El insólito canje descolocó a sus followers, quienes volcaron sus dudas en los comentarios. Algunos le preguntaron si iba a sortear una operación, otros la cuestionaron por pasar por el quirófano y hubo quienes repararon en el detalle de que la intravenosa parece haberse tapado porque corre sangre en vez del líquido transparente. La hija de Claudio Paul Caniggia no respondió ningún mensaje, pero no es la primera vez que expresa públicamente a su postura sobre los retoques estéticos.

Charlotte Caniggia realizó un canje con una clínica privada y mostró la previa a la cirugía estética

En julio de 2021 estuvo invitada en Flor de equipo -el ciclo que conducía Florencia Peña en Telefe- y se animó al cuestionario intragable, donde los famosos contestaban las preguntas más incómodas. En ese momento le recordaron las palabras de su madre, Mariana Nannis en diálogo con Susana Giménez algunos años atrás: “Tiene una manía con las cirugías. Yo no la dejo, pero ella hace lo que quiere. Yo le dije: ‘Tenés que parar o vas a terminar como Michael Jackson”. Y la actriz quiso saber qué le había dicho a su mamá después de escuchar esas declaraciones.

“Ella es así, frontal. No está mal. Yo creo que todas las mujeres del ambiente se operan, la mayoría están re operadas pero ninguna lo cuenta”, contestó la hermana de Alex Caniggia. Y agregó: “Uno se quiere ver bien ¿o no? Todo el mundo se opera de joven porque no te vas a operar a los 80 años que te estás por morir”. Además aseguró que no se arrepiente de ninguno de los procedimientos que eligió: “Creo en las decisiones que tomé y me he hecho algunas cositas, pero tampoco que soy una Barbie; fue para mejorar algunas cositas”.

Anteriormente en Estelita en casa, el programa donde el alter ego de Jey Mammon entrevistaba celebridades en las noches de América, reconoció que a los 19 años se hizo una rinoplastia, y se rellenó los labios con ácido hialurónico. “Me hice las lolas, pero después me tuve que sacar porque me dolía mucho la espalda, y también me hice una liposucción, que es algo que muchas modelos se hacen”, enumeró. Aunque en ese entonces aclaró que por el momento “no se haría más nada”, al parecer cambió de opinión.

Este año también se sumó a una plataforma de contenido para adultos, en la que sube todo el material que Instagram no le permite incluir en su galería. Al igual que otras famosas, Charlotte aceptó el desafío de posar para diferentes sesiones fotográficas que luego se traducen en un ingreso mensual en dólares, que varía según la cantidad de suscriptores. En paralelo resuena cada vez más fuerte su nombre como una de las posibles participantes de la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, el mismo reality en que su hermano resultó ganador y se llevó el premio de los diez millones de pesos.

