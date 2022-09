Natalia Oreiro se sorprendió al descubrir a la eliminada de ¿Quién es la Máscara?: “Sos una número uno”

Natalia Oreiro, impactada con la identidad de la nueva eliminada

Este domingo se vivió la primera revancha de ¿Quién es la Máscara?, el nuevo big show de Telefe que conduce a Natalia Oreiro y que tiene como objetivo descubrir a los famosos que se esconden bajo originales disfraces y se lucen cantando distintas canciones.

Al comienzo del programa, la conductora apareció en escena con un impactante vestido rojo, y detrás de ella, los cuatro investigadores del ciclo: Roberto Moldavsky, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Karina La Princesita. Sin embargo, apenas segundos después, la conductora hizo parar la música, y bromeó: “No, no, ¿qué es esto? ¡Es un papelón! Yo tengo un cuerpo de baile precioso y vienen éstos acá atrás mío...”. “¡Lo dimos todo, Nati!”, acotó Wanda. “Sí, ya vi que lo dieron todo”, ironizó la anfitriona. Y les ordenó: “Vayan a trabajar, a investigar que ni siquiera eso hacen bien”. Pero luego de este divertido pase de comedia, Oreiro dio por empezado el programa.

En esta emisión, hubo cuatro duelos y fue finalmente el personaje de Alexia, la que quedó eliminada. Acto seguido, se reveló que Magui Aicega era quien se encontraba debajo del personaje de la dama antigua. La “Leona” había interpretado el hit “I was made for loving you”, pero ninguno de los investigadores había podido adivinar su identidad. Moldavsky había arriesgado que era Iliana Calabró, la mayor de las Nara había apostado por Soledad Silveyra, mientras que Lizy y Karina pensaron que era Claudia Villafañe.

Magui Aicega, la nueva eliminada de ¿Quién es la Máscara?

Al ver la cara de la deportista, la sorpresa de todos en el estudio fue total. “¡Magui Aicega! ¡Diosa! ¡Sos re grosa, campeona con las Leonas, mundial!”, expresó Natalia completamente eufórica al ver su rostro. Y agregó: “Sos una ídola total, de toda la Argentina, llevaste a lo más alto al deporte, fuiste capitana también”. En tanto, se sorprendió con su talento para el canto, a lo que Aicega replicó: “No, no canto, yo los amaba cuando me decían que cantaba re bien”. “Un placer, la verdad que esta semanita me divertí con ustedes mirándolo, con la gente. Impresionante. Aparte me mata todos los que decía que era, no pegaron ni uno”, acotó divertida la exjugadora de hockey. Pero reconoció: “Karina fue la única que al principio dijo que era deportista, pero no podía decir nada. La única que por ahí sabía un poquito era mi hija”.

Para cerrar, la conductora le agradeció: “Sos una número uno, muchísimas gracias por participar en ¿Quién es la máscara?, en nuestro primer domingo de revancha”. Y con muy buena predisposición, Magui se depidió cantando, ya sin la máscara, el hit de Kiss.

El show propone un impresionante despliegue artístico, elevando la apuesta de lo visual y combinando el formato de talentos con una cuota de misterio, para que también los espectadores desde sus casas hagan sus apuestas. El nombre original del programa es King of Mask Singer aunque también se hizo conocido como Mystery Music Show y se trata de un concurso de canto de Corea del Sur que se estrenó por primera vez el 18 de febrero de 2015 por la MBC. Es la primera edición del formato en Argentina, que ya fue emitido con éxito en Uruguay, Chile, Perú, Colombia y distintos países de todo el mundo.

