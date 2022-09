El filoso comentario de Lizy Tagliani sobre el rol de Karina La Princesita en ¿Quién es la Máscara?

El filoso comentario de Lizy Tagliani sobre Karina La Princesita (Video: "La Peña de Morfi", Telefe)

El debut de ¿Quién es la Máscara? fue un verdadero éxito la semana pasada. Es que el big show de Telefe sorprendió a la audiencia con una propuesta distinta y, hasta el momento, ninguno de los famosos que se fueron descubriendo detrás de los originales disfraces defraudó. Por caso, el punto más alto resultó ser el del miércoles, cuando apareció Ricardo Mollo bajo el personaje de Saurio y la propia Natalia Oreiro quedó impactada al ver que su marido se había animado a participar en el ciclo.

Lo cierto es que, tras las primeras emisiones, este domingo una de las invitadas a La Peña de Morfi fue Lizy Tagliani, que ocupa el rol de investigadora junto a Wanda Nara, Roberto Moldavsky y Karina La Princesita, que son los encargados de adivinar quiénes son las reconocidas figuras que se esconden debajo de esos trajes. Divertida y fiel a su estilo, se animó a hacer un filoso análisis del programa junto a Jey Mammón.

“Te juro por mi mamá que de verdad no sabemos quiénes están”, le reconoció la humorista al conductor. Aunque admitió: “A veces tengo sospechas, pero como a mí me gusta jugar y divertirme, la verdad es que me preocupa muy poco si adivino o no adivino. Por ahí, puedo hacer un éxito por adivinar nunca”. En ese sentido, confesó entre risas: “Si hay alguien que yo me imagino, como lo quiero tanto, no quiero decirlo para que no se vaya y, entonces, invento a otro”. “Igual que Karina, que dijo ´Ángela Leiva´ y chau, la eliminó”, acotó divertido Jey. En ese momento, sorprendió el comentario de Tagliani, quien muy filosa, apuntó: “Encima está callada, de repente habla solo para sacarle la máscara a la gente”.

Roberto Moldavsky, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Karina La Princesita son los cuatro investigadores de ¿Quién es la Máscara? (Foto: Prensa Telefe)

Por otra parte, Lizy destacó la buena relación que tiene con Wanda y bromeó: “Pobre Natalia, le acabamos de arruinar la reputación, la trayectoria, el trabajo, el marido, todo en un segundo...Wanda y yo le arruinamos todo. Nos llevamos muy bien, me divierto mucho y está criada por Kenny (Palacios), que es su peluquero y más maricón no se consigue. Entonces, nos entendemos de una manera, mirás y ya...es como estar en search todo el tiempo”.

En tanto, días atrás, Oreiro había revelado cómo es el operativo para que no se revele la identidad secreta de los famosos. “Yo no lo sé, ni los investigadores, ni la mayoría del equipo: solo cuatro o cinco de la producción lo saben. Es toda una logística súper divertida para trasladarlos porque los va a buscar una persona que tiene un contrato de confidencialidad, y ya desde ahí se tiene que poner la máscara”, aseguró en diálogo con Teleshow la actriz y cantante. Y agregó: “Lo llevan a otro lugar, se sube a otro lado y luego llegan acá con la máscara, con un buzo que dice: ´No hables conmigo´, lo meten en un lugar y lo dejan ahí”.

Tal como relató, la travesía inicia cuando un remise pasa a buscar al participante, y sube al auto con el rostro cubierto con una máscara para que el conductor no sepa quién es. Para no dar pistas con su atuendo, llevan puesto un buzo genérico, negro, que lleva impresa una leyenda a modo de aclaración: “No me hables”. De este modo, tampoco se corre el riesgo de que lo reconozcan por la voz. Cuando llegan a los estudios de Martínez, otro cómplice los acompaña hasta su camarín. Tanto los miembros de la producción como el famoso, y el público presente, firman un acuerdo donde se comprometen a resguardar la identidad del participante, en caso de conocerla.

