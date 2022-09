Flor Torrente aclaró sus dichos tras la polémica: “No estoy de acuerdo con el sexo sin consentimiento”

Flor Torrente habló de "tener sexo dormido" y generó polémica (Video: Luzu TV)

Las últimas declaraciones de Florencia Torrente generaron una gran polémica en las redes sociales. Es que la actriz estuvo invitada al programa que conduce Diego Leuco en Luzu TV, Antes que nadie, y sorprendió al contar una experiencia personal que muchos internautas repudiaron.

“¿Alguna vez tuvieron sexo dormidos?”, lanzó la hija de Araceli González, generando el asombro de todos los que estaban presentes en el estudio. Y detalló, ante las consultas de sus compañeros: “Te despertás en el medio, no te despiertan, como que de pronto te despertaste teniendo sexo. Es espectacular”. Completamente intrigado, el conductor quiso indagar más: “Muy bueno, pero pará, ¿fue una decisión del otro? ¿Los dos dormían?”. “No, no, dormidos y despertarse”, respondió la actriz, generando aún más asombro por parte del periodista. “Guau, no, nunca me pasó”, admitió Leuco.

Entonces, Florencia intentó continuar con su relato: “Hay un libro que se llama Diario de los sueños y te explica...”, pero rápidamente el anfitrión la interrumpió para hacer una broma que provocó las risas de todos. Sin embargo, y luego de que también entrara en escena Nico Occhiato, que tampoco podía creer la pregunta de Torrente, Diego abrió un debate ya en tono más serio: “¿Viste que está como la fantasía de que te despierten con sexo oral? A mí nunca me pasó, pero hay algunos que dicen que eso es abuso, acoso. Porque no hay consentimiento, vos no sabés si la persona quiere”. En ese momento, Cande Molfese dio su opinión: “Bueno, si es tu pareja, ¿no?”. “¿Y si no quiere?”, insistió el conductor. “Es que si es tu pareja, sí”, sostuvo la exactriz de Violetta, postura con la que la mayoría coincidió.

Lo cierto es que este fragmento causó mucha polémica en Twitter, donde muchos usuarios coincidieron en que esa situación es abuso, independientemente de que exista o no una relación formal. Ante tamaña repercusión, Florencia decidió utilizar su cuenta de Instagram para aclarar su postura al respecto.

“Días atrás conté en la radio una experiencia que tuve hace muchos años, que generó dudas respecto a mi postura sobre la importancia del consentimiento a la hora de tener sexo. Quiero aclararlo: de ninguna manera estoy de acuerdo con el sexo sin consentimiento”, aseguró en un posteo en su perfil, donde tiene más de 400 mil seguidores. Y cerró, de forma contundente: “Soy consciente de que: tocar, besar o penetrar a otra persona sin que sea consentido significa un abuso, cualquiera sea el contexto. Soy 100% consciente de que no es no”. El posteo recibió miles de “me gusta” y de comentarios de apoyo, entre los que se destacaron el de su famosa madre y también el de Leuco, quienes le dejaron emojis de corazones.

La aclaración de Flor Torrente

En tanto, varios de sus seguidores también se encargaron de mostrarle su apoyo a la hermana de Toto Suar. “¡No tenes que aclarar nada!! Se entendió Perfecto lo q dijiste. La gente siempre mal interpreta todo y busca el problema”, “¡Nada que aclarar! Para mí se re entendió lo que contaste!”, “Siempre estuvo claro. Lo que pasa que les encanta generar polémica ¡Infumables!”, “Nada que aclarar. Cada pareja tiene sus reglas y consensos... No hay nada más lindo que te despierten de esa manera. Y si el otro no quiere, creo que en un pareja se puede decir no y seguir durmiendo. Tampoco es para tanto escándalo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron. Sin embargo, algunos otros se mostraron aliviados: “Menos mal que lo aclaraste por que no me pareció para nada gracioso”.

