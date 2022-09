Alex Caniggia dijo que no sabía quién era Luciano Castro: cuál fue la reacción del actor

Este sábado en PH, Podemos Hablar, Alex Caniggia y Luciano Castro fueron elegidos para pasar al frente y hacerse preguntas cara a cara sin filtro. Al principio, el influencer miró a Andy Kusnetzoff y le pidió más información sobre el actor porque no sabía quién era.

Cuando las luces del estudio iluminaron a Caniggia y a Castro, el conductor de PH les pidió que se acomodaran en el medio del estudio y se pusieran de acuerdo para ver quién preguntaba primero. “¿Y qué le pregunto a Luciano?”, quiso saber el hijo de Mariana Nannis, a lo que Kusnetzoff le respondió: “Algo fuerte, al hueso, como vos sabés”.

Luciano tomó la posta y le consultó a Alex si su personalidad está más compuesta por un personaje que por si mismo. “¿De personaje? Cero. Vos como me ves Luciano, soy así en mi vida. Igual. Le preguntás a cualquiera que esté conmigo, amigos, familiares”, respondió.

Cuando el ganador de El hotel de los famosos tuvo que hacerle una pregunta al novio de Flor Vigna, se sinceró y lanzó sin problemas: “¡No sé qué preguntarle a Luciano! ¿Qué le pregunto? ¿Es un actor? ¡No sabía Luciano! No veo televisión, te lo juro”.

“A mí no me ofende”, aclaró Castro un poco confundido. Y luego agregó: “Si vos no ves televisión, a mí no me ofende. Preguntá tranquilo”. El conductor de PH salió al auxilio de Caniggia y le dio algunos datos para que pudiera armar al menos una pregunta simple.

Luego de la confusión, Alex Caniggia le preguntó a Andy Kusnetzoff si Luciano Castro era como “el Tom Cruise argentino”. Al obtener la confirmación de ambos, al influencer se le ocurrió finalmente una pregunta y descolocó al actor con su ocurrencia.

“¡Ah ya sé! Es muy buena esta. Cuando vos estabas soltero… ¿cuántas minurris por semana…?”, indagó picante Caniggia. Castro se tomó un momento para responder y, con mucho balbuceo, armó una escueta respuesta.

“Tuve una época como Rolling Stone, pero con recorte presupuestario en este país. Fue en los 90 antes de Cristo. Muchos bondis me llevaban a cualquier lado… Entre otras cosas”, sentenció.

Luego, el conductor le pidió a ambos que se regalaran entre sí al menos un consejo de vida. “Basándome en lo que me respondiste, no cambies una coma tu personalidad ni tu forma de ser”, expresó Castro. Por su parte, Alex cerró diciendo: “Yo lo conocí hoy. Ehh Luciano, sos un crack, no te voy a dar ningún consejo. Hacé lo que se te cante”.

Recordemos que Alexander Caniggia está en pareja con Melody Luz. El romance nació en el seno de El hotel de los Famosos y, a decir verdad, pocos apostaban a que pudiera sobrevivir más allá del reality. Sin embargo, con el correr de los días, los jóvenes fueron dando pasos firmes en su relación.

Primero, decidieron convivir: así fue como la bailarina llevó sus cosas a la casa que el mediático comparte con su hermana, Charlotte. Luego llegaron rumores de embarazo, y aunque jugaron un poco con el tema con mensajes confusos desde sus redes sociales, luego salieron a desmentirlo pero reconocieron que tienen ganas de ser padres jóvenes. Y semanas atrás llegó el turno de viajar y salieron a recorrer Europa, las tierras en las que el joven creció junto a su familia -el exjugador Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis- y fue feliz.