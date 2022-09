El emotivo encuentro de Juana Viale y Pampita en el primer programa de la nieta de Mirtha Legrand

Este domingo debutó en la pantalla de El Trece con Almorzando con Juana Viale y Pampita estuvo como invitada junto a Guillermo Coppola, El Polaco y Rolando Barbano.

Aunque Juana Viale presentó a todos sus invitados con gran alegría, cuando la modelo ingresó al estudio se vivió un momento muy especial debido a que esta le dio un profundo abrazo a la nieta de Mirtha Legrand. En ese momento, ambas se emocionaron mucho y la modelo la felicitó por el logro de tener su ciclo.

“Sos una luchadora de la vida”, le expresó Pampita, y eso conmovió a Viale. “Vos también, además te noto en un momento de calma, siento que te llegó todo, estás en un gran momento”. Minutos más tarde, Ardohain le expresó lo mucho que la quería y Viale le aseguró que el sentimiento es recíproco.

Una vez en la mesa, cuando entre los comensales empezaron a hablar sobre el cariño de la gente, Pampita se refirió al amor que recibe de quienes disfrutan de lo que ella hace y de cómo se muestra. “Hay algo especial con la gente, mucho cariño con el tiempo, le dan amor a mis hijos, es muy lindo eso, a veces no necesitamos las palabras, nos entendemos con la mirada”, contó.

Por otro lado, Carolina contó el tratamiento que hizo para poder quedar embarazada nuevamente. “Me saqué óvulos tres veces, fueron muchas inyecciones”, expresó. “Gracias a Dios coincidió con la pandemia, estaba toda la familia recluida, no tenía quién maquillarme, peinarme, nada, así que todo el proceso hormonal te revoluciona, y a veces tenés picos de alegría y de tristeza, estás muy a flor de piel”, continuó al respecto.

Juana Viale volvió este domingo a la televisión con Almorzando con Juana Viale

“Estábamos en casa, las hinchazones, porque te hinchas toda con las hormonas. Gracias a Dios lo pude vivir, por esta coincidencia, muy bien al tratamiento. Fue como que salió todo en el momento justo”, concluyó.

Por su parte, en otro tramo del programa, Guillermo Coppola se quebró al recordar cuando Diego Maradona quiso quedarse a pasar Año Nuevo con él cuando estaba preso. “Eso fue inolvidavble. 31 de diciembre, yo tenía una mesa preparada como la tuya, pero en Caseros”, arrancó el exrepresentante del Diez en Almorzando con Juana.

“Diez de la noche, ‘Coppola, lo buscan’. Bajo, Diego en la dirección. Me acuerdo y lloro. 31 de diciembre detenido, mal detenido. Diego, abrazo, beso. Quiero quedarme con vos. Me dice yo me quedo, quiero hablar con el director. Entra el director y me dice usted tiene un amigo que es increíble, me quiso pegar para quedarse detenido”, profundizó Cóppola.

“A la media hora me dicen vení al sector de la calle, estaba Diego en la calle, en el cordón de la vereda, para estar cerca mío un 31 de diciembre, ésa es la relación que teníamos”, cerró emocionado.

