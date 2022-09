Wanda Nara y una consecuencia que no vio venir: la mudanza a Turquía rompió el corazón de su hijo mayor

Wanda Nara y su hijo Valentino, su primogénito fruto del matrimonio con Maxi López

Por estos días los viajes de Wanda Nara a la Argentina son frecuentes: al menos una vez por semana se instala en Buenos Aires para decir presente en las grabaciones de ¿Quién es la Máscara?, el ciclo de Telefe donde debutó como investigadora. Como ciudadana del mundo ya vivió en varios países: transitó su primer embarazo en Rusia -en aquel momento en pareja con Maxi López-, luego se trasladó a Italia, y más adelante cuando comenzó su relación con Mauro Icardi, vivieron un tiempo en Milán y otro en París. A la secuencia se suma un nuevo destino que implicará la mudanza de toda la familia: Turquía.

El futbolista jugará esta temporada en el Galatasaray de Estambul y ya están ultimando los detalles para concretar el rotundo cambio de vida: el pase de los colegios de Francesca, Isabella, Benedicto, Constantino y Valentino, la nueva casa, prestaciones médicas, seguridad privada, entre muchos otros ítems. El fervor por la pareja que medios turcos catalogaron como “Los David y Victoria Beckham argentinos”, quedó a la vista cuando una multitud se acercó al aeropuerto Aataturk para recibirlo.

“Tengo muchas ganas de vivir en Turquía. Es un lugar que me encanta. Tengo como seis o siete viajes a Turquía de vacaciones, sola o con mis hijos, es un destino que me gusta”, fue la escueta declaración de Wanda cuando los rumores empezaron a resonar más fuerte antes de que dieran la confirmación. El jueves Zaira Nara estuvo en un móvil con LAM (América) y no pudo evadir la consulta sobre cómo está viviendo su hermana este especial momento.

Wanda Nara y Mauro Icardi se mudarán con los cinco niños a Turquía

“Está muy contenta, trabajando, tenía ganas de estar acá haciendo sus cosas y hace mucho que no estaba tanto tiempo en Buenos Aires; cuando se vaya la voy a extrañar mucho así que la visito todos los días”, fue lo primero que aclaró sobre su presente laboral en el programa que conduce Natalia Oreiro. En este contexto hizo una confesión al recordar que la primera vez que la empresaria dejó su vida en Buenos Aires para acompañar a López en su carrera futbolística en la capital rusa. “Imaginate que Valentino que es el más grande tiene 13 años”, deslizó al rememorar aquella primera despedida.

“Están gigantes mis sobrinos. Valentino es igual al papá, es igual a Maxi. Ya nos pasó a las dos de altura, calza 40, está re adolescente”, describió sobre el mayor de la numerosa familia ensamblada que formó su hermana. “Valu fue el que hizo el cambio más rápido, el crecimiento que me hace preguntar qué pasó con ese bebito que yo le cambiaba los pañales. Me siento grande ya”, bromeó. Sin dejar pasar la oportunidad de conocer más sobre la mudanza, Ángel de Brito comentó: “Debe tener novia ya si tiene 13 años”.

La respuesta lo sorprendió: “Sí, tiene novia. Me va a matar, pero no sé que va pasar porque los tiempos modernos de los chicos son raros ahora”. Luego se explayó en la dificultad que existirá ahora que no vivirán cerca: “Como cambió de país y no está más en París, supongo que no le va a gustar una relación a distancia, capaz se enamora de una turca”. También destacó los rasgos turcos que tienen ambas por descendencia, y aseguró que realmente es uno de los destinos que soñaba Wanda para vivir.

El posteo de Valentino López donde anunció la nueva etapa futbolística que comenzará, en simultáneo al pase de Mauro Icardi al club turco

Valentino, por su parte, tiene más de 129.000 seguidores en Instagram, supervisado por sus padres, y allí sube contenido de su trayectoria futbolística. El preadolescente ya tuvo la experiencia de conocer el fútbol italiano y el francés. Tras el pase de Mauro Icardi al Galatasaray, se sumará a las inferiores del equipo turco, y compartió una foto desde el estadio junto a sus hermanos bajo el título: “Nuevo capítulo”. En los comentarios, su papá dijo presente y le auguró un excelente futuro: “A romperla toda ahí también, goleador”.

Según el diario Hurriyet Wanda, en su rol de representante, e Icardi, estuvieron el 17 y 18 de agosto en Turquía para negociar con la institución lo que los medios locales denominaron “operativo seducción”, que consistió en convencer a la pareja de instalarse allí con sus cinco hijos. La misma publicación confirmó que les mostraron el barrio al que podrían mudarse, una casa con todas las comodidades en el exclusivo Bebek.

