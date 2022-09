Carolina Molinari: “Estoy abierta al amor, pero no volvería a dejar todo por un hombre”

Carolina Molinari (Fotos: Gabriel Machado)

Estuvo 14 años al lado del futbolista Mariano Pavone, padre de sus hijos Bruno (12) y Frida (ocho). Y como les suele suceder a las esposas de los futbolistas, durante todo ese tiempo su carrera se vio supeditada a la de su marido. Sin embargo, a mediados del 2020, Carolina Molinari confirmó su separación del actual delantero de Quilmes. Y desde entonces, decidió poner toda su energía en su propio crecimiento profesional. No obstaste, por estos días decidió hacer un impasse en sus actividades para disfrutar de una semana de vacaciones en Miami, desde donde habló con Teleshow de su presente sentimental y su futuro laboral.

—¿Viajaste con tus hijos?

—Sí. No los llevaba de vacaciones desde antes de la pandemia, así que quise venir con ellos aprovechando que en el colegio tienen unos días de vacaciones en septiembre.

Carolina Molinari disfruta de sus vacaciones en Miami

—¿Y cómo la vas llevando? Porque para las madres a veces es agotador estar en otro lugar con los chicos...

—Re bien. También vino una de mis hermanas y yo siempre viajo con una persona que está con nosotros. Así que la estamos pasando bárbaro. Los chicos se portan re bien. Por suerte, son los dos muy tranquilos. Y ya están en unas edades en las que, por más que sean chiquitos, son un poco más independientes. Entonces, si bien son demandantes, la verdad es que se las arreglan bastante bien solos.

—¿Qué planes tenés para cuando vuelvas a Buenos Aires?

—En el verano estuve yendo a Nosotros a la mañana, el programa del Pollo Álvarez, para hacer el reemplazo de Sol Pérez. Ahí estuve unas tres semanas y la verdad que me gustó porque fue algo diferente. Yo había estado casi tres años en Hay que ver y en ciclos que se volcaban al espectáculo o que eran satélites del Bailando o el Cantando. Y esta fue la primera vez que pude hacer algo de actualidad, así que lo viví como un desafío. Y hace poco estuve dos semanas en Momento D, el mágazine de Fabián Doman, que es bastante parecido. Y también me gustó. Además, en diciembre había entrado en LAM: fui “angelita” hasta que el programa terminó en El Trece.

Carolina Molinari, en una producción de Gabriel Machado

—¿Tu idea es volcarte al periodismo?

—Sí. Yo, en realidad, estudié Derecho. Arranqué en la Universidad Católica y, cuando empecé como modelo, me pasé a la de Morón porque soy de Ramos Mejía y era la única manera de llegar con los castings. Pero en mi casa había que estudiar y trabajar. Así que terminé de cursar, pero no me recibí. Aunque los conocimientos igual me sirvieron. De hecho, los usaba cuando le manejaba los contratos a mi exmarido. Pero nunca pensé en terminar la carrera porque tampoco quiero ejercer como abogada.

—¿Y te gustaría estudiar Comunicación?

—La verdad que sí. Y quizás lo haga. Porque a mí me interesan los programas que tienen temas de actualidad. A lo que yo apunto es a la conducción. Pero siempre entendí que todo hay que hacerlo paso por paso. Y desde que empecé a trabajar a los 18 años, fui de a poco. Soy muy remadora.

—¿Te interesa abrir puertas también en el exterior?

—Viví tres años en España y trabajé un tiempo en la televisión de allá. Siempre supe que el modelaje me iba a servir hasta cierto punto. Y en un momento me cansé de eso, porque aunque no se habla, también hay mucho maltrato en ese rubro...

Carolina Molinari

—¡Todavía más hace algunos años!

—Claro. Así que cuando me surgió la posibilidad de trabajar en Fox Sport, dejé el modelaje por completo. Después me casé y me mudé a Madrid, así que me busqué un representante de allá con el que logré hacer algunas cositas en ficción. Y después quedé para el panel en un programa muy visto, que se llama Sálvame, durante el Mundial 2010. Y fue una linda experiencia. Lo que pasa es que cuando vos estás casada con un futbolista, vivís en función de tu marido. Y si bien era un ciclo del que yo era fanática, cuando él se volvió a jugar préstamo a la Argentina, me tuve que volver con él.

—No es tan fácil la vida de la botinera...

—¡Totalmente! Hice un par de programas que estuvieron buenísimos, y enseguida me tocó volverme. Pero ahora mi idea es trabajar en la Argentina, donde estoy instalada con mis hijos y donde me quiero quedar a vivir para siempre.

—¿Y estás sola?

—Sí. Desde que me separé no volví a estar en pareja con nadie.

—Pero te separaste hace bastante...

—Dos años y medio.

—Me imagino que debés salir y divertirte, ¿o no?

—Sí, pero no tuve ninguna relación formal.

Carolina Molinari asegura estar sola en el plano sentimental, sin ninguna "relación formal"

—¿Por decisión tuya o porque no aparece nadie que merezca que dejes la soltería?

—Al principio no estaba demasiado abierta, quizás sin darme cuenta. Porque cuando me separé me costó cerrar esa etapa. Y después no se dio. Creo que no apareció la persona indicada. Y yo tampoco soy de dejar entrar a cualquiera a mi vida: me cuesta un poco.

—Después de tantos años en pareja, seguramente ahora priorizas más tu carrera y tus deseos personales. ¿O volverías a dejar todo por un hombre?

—No dejaría todo para estar con alguien, eso desde ya... Pero ahora estoy abierta al amor. De todas formas, tengo en claro que a mí me gusta mucho trabajar y por eso estoy tan enfocada en mi carrera. Además soy muy responsable en el laburo. Y lo que hago, lo hago con pasión. Así que quiero que el otro respete eso. Pero, por lo demás, soy una persona muy sencilla en el día a día, así que no me considero complicada a la hora de entablar una relación.

