Yhosva Montoya, el campeón de La Voz Argentina: “Soledad me dijo que va a estar siempre”

Yhosva Montoya todavía no lo puede creer. Es que hace apenas horas se consagró como el ganador de La Voz Argentina 2022, con el 52,4% de los votos del público. Después de que se apagaron las cámaras, anoche hubo un festejo con sus compañeros finalistas y, todavía con la emoción a flor de piel, acepta una entrevista con Teleshow. Pasaron apenas unos minutos del mediodía y, aprovechando el día de sol, se sienta en el jardín del hotel en el que está hospedado desde que comenzó el casting para el reality. El mate en mano, infaltable.

“En mi mente pensé que Marley iba a decir Ángela (Navarro, la otra finalista comandada por Lali Espósito) porque es tremenda artista y yo quería también que gane ella. Fue una locura todo lo que pasó y toda la gente que votó, así que estoy sorprendido. Realmente no me lo esperaba”, comienza expresando con un tono tranquilo, que da cuenta de que realmente todavía no es consciente de lo que acaba de lograr. “Ya con llegar a la final estaba más que contento”, confiesa.

Oriundo de Gaiman, Chubut, Yhosva no tuvo una vida fácil. Es que cuando tenía apenas diez años, sufrió la pérdida de su mamá y, tanto él como sus otros tres hermanos, quedaron al cuidado de su padre. “Él es todo para mí, yo salí adelante gracias a él. Luchó siempre por nosotros, para darnos lo mejor. Lo admiro y lo amo un montón”, señala conmovido.

Fue también gracias a él que tuvo su primer acercamiento a la música: “En mi familia siempre había una guitarra. Arranqué a cantar con mi viejo en peñas, pero después él me dijo que tenía que hacer mi camino y además, porque él se emocionaba y no podía seguir tocando conmigo.”. Aunque también, tiene el recuerdo de su madre: “Nos levantaba temprano a todos porque tenía la música al palo”.

Si bien siempre su pasión fue la música, también hizo otras cosas para sobrevivir. “Antes de venir a La Voz, era peluquero. Pero cuando pasé la audición a ciegas, ya sabía cuál era mi camino y aposté a vivir de esto, aunque no es fácil”, comenta.

Hasta que un día, su familia lo sorprendió. “Fue mi cuñada la que me comentó del casting y mi familia empezó a hacer una rifa para pagarme el pasaje y la estadía. Me dijeron cuando ya tenían todo armado. Incluso, en la audición a ciegas yo dije ´voy a cantar y que pase lo que tenga que pasar´. Y se dieron vuelta los cuatro”. Pero, por su estilo musical, él ya tenía definido a quién elegiría: “La Sole es una referente y para mí era imposible conocerla, o eso es lo que uno piensa. Por eso ya sabía que si se daba vuelta, me iba con ella”.

“Ella es muy sencilla, se sienta y se pone a hablar, es lo más. Se emocionó y me dijo que me lo merecía y que ahora hay que trabajar para sacar mis temas y que la gente me conozca más. Tengo un montón de temas escritos, ya he hecho la música”, elogia a la intérprete de “Tren del cielo”.

El joven de 23 años no quiere ser ejemplo para nadie, pero sí dejar un claro mensaje para quienes sueñan con dedicarse a esta profesión. “Los artistas que estamos allá siempre decimos que es imposible llegar hasta acá, es un pueblito chiquito que no tiene tantas oportunidades de grabar. Por eso es que mi familia está muy emocionada y me están acompañando más que nunca”.

Con su aparición en televisión, reconoce que la popularidad lo abrumó un poco. Sobre todo en las redes sociales. “Yo siempre fui colgado para eso, no le doy mucha bolilla al celular. Pero cuando arrancó todo esto, tenía que ponerme las pilas para que la gente te conozca y te vote”, admite. Y revela que no todo es color de rosa: “Tenés comentarios buenos, de gente que te apoya, pero también están los que hablan mal. Yo no le doy bola, yo sigo con lo mío. Es más, siempre trato de mostrar que uno no quiere sacar provecho de nada. Yo no vine a competir con Ángela ni con ninguno de mis compañeros, la gente inventaba quilombos entre nosotros dos y nos llevábamos re bien. Pueden opinar lo que quieran, yo estoy enfocado en lo mío”.

De ahora en más, sabe que tiene que luchar por conseguir su objetivo, pero tiene todo para lograrlo. “Ahora tengo ganas de sacar mis canciones en todas las plataformas. Sole me dijo que me iba a ayudar. Yo vengo trabajando en la música desde chiquito, pero son cosas que se van a dar a su debido tiempo. mientras uno siga haciendo cosas para que suceda. Ojalá que pueda grabar pronto y que la gente tenga algo mío para escuchar”. También sueña con hacer colaboraciones con Nahuel Penissi y Abel Pintos, entre otros.

Además de la posibilidad de grabar un disco, Yhosva también ganó dos millones de pesos. “Todavía no sé qué voy a hacer con la plata, creo que por ahora estar tranquilo allá en mi casa y pensar bien en lo que me conviene. No me dio tiempo a nada, fue todo muy rápido. Quiero hacer shows allá en Chubut si se puede y después volver acá para grabar mi disco”.

Ahora todo es felicidad. Especialmente, porque el 29 de octubre Pastorutti lo invitó a su concierto en el Movistar Arena. “Cae justo en mi cumpleaños, así que estoy re contento. Ella me dijo que iba a estar siempre, es más, los compañeros del año pasado me escribieron y me dijeron que no me va a soltar la mano”.

