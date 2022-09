El emotivo gesto de Mariano Martínez: se tatuó las Islas Malvinas

Mariano Martínez y un emotivo gesto con los Caídos y Veteranos de Malvinas

Uno de los actores que quizás más tatuajes tiene en su cuerpo es sin dudas Mariano Martínez. De un tiempo a esta parte, el ex Son Amores fue sumando cada vez más diseños y los suele compartir con sus millones de seguidores en Instagram.

En este sentido, en las últimas horas sorprendió con un emotivo dibujo en honor a los Caídos y Veteranos de Malvinas. En su brazo izquierdo, se estampó las Islas y mostró el resultado en un posteo, que recibió miles de “me gusta”. “Hermosas fotos. Muy bueno y emotivo el tatuaje”, “Como hija de veterano de guerra, gracias Marian por tenerlos presentes”, “Gracias Mariano, cómo hijos de ex combatientes, estamos orgullosos que cada persona ponga un granito, para que la causa Malvinas siempre se mantenga viva. Y que en algún momento nuestros padres puedan pisar ese suelo que es y siempre será Argentino. Gracias por este gran homenaje a cada uno de los que están y los que quedaron”, fueron algunos de los conmovedores mensajes que recibió por parte de algunos internautas.

Mariano Martínez mostró su tatuaje de las Islas Malvinas

En tanto, el exprotagonista de Esperanza mía también compartió en sus stories un comentario que le dedicó Guillermo Raúl Ni Coló, un excombatiente que le agradeció el gesto: “Gracias Mariano por llevarla en tu piel, por tu amor, orgullo y profundo respeto por los Caídos y Veteranos de Malvinas”. Conmovido, Mariano lo replicó y le respondió: “Gracias a vos y cada uno de los héroes. Honor y gloria”.

El agradecimiento del Veterano y la respuesta de Mariano

En 2018, Martínez había mostrado el enorme diseño completo que se hizo en su espalda: un águila sobre una calavera con una serpiente enroscada. Lo había comenzado a estampar un año antes, y luego, cuando estuvo terminado, también lo compartió con sus seguidores.

En tanto, en 2019 se hizo quizás uno de los más significativos, dedicado a Camila Cavallo, que por ese entonces era su novia. El lugar elegido había sido su pierna izquierda, la misma que casi pierde en un accidente cuando era chico. “Uno de mis regalos es llevar tu nombre tatuado en un lugar que jamás pensé que me iba animar a tocar otra vez con una aguja. Mi pierna izquierda, para mí tiene un enorme significado. Es de superación, fuerza y amor. Muchos conocen la historia y muchos no. Hoy no es el momento de contar eso. Sí decir que estás para siempre en mi Alma (en alusión al nombre de su hija menor), en mi corazón y también en mi piel. Junto con otros dos que significan mucho para mí y uno para vos también. El nombre de nuestra primer hija Alma”, había escrito en ese entonces.

Por otra parte, en agosto del año pasado, el actor se había tatuado sobre su pecho un amuleto originario del antiguo egipcio y asociado a la diosa Wadjet, hija de Ra. En su momento, se creía que el ojo de Horus tenía poderes curativos y de protección. Se usaba para los vivos, especialmente como resguardo contra enfermedades, y para los muertos, para evitar la desintegración del cuerpo embalsamado. En la actualidad, en tanto, se ha convertido en un tatuaje popular que rescata las antiguas creencias sobre sus poderes de protección, pero también se ha masificado la asociación de éste símbolo con el tercer ojo ya que su forma se asemeja a la glándula pineal.

Días más tarde, también se había estampado la cara de un león, para representar la fuerza, la valentía y el poder. Quienes se los tatúan se autoperciben como espíritus libres, con un contacto frecuente y estrecho con la naturaleza además de una fuerte vinculación familiar, según aseguran diversos especialistas en la materia.

